Konec velike ljubezni? Znana Slovenka je zapisala: Adijo, negativna energija

Kot kaže, je velike ljubezni med, priljubljenim tekmovalcem iz resničnostnega šova Ljubezen po domače, in znano Slovenkokonec. Kaya je na instagramu objavila serijo posnetkov, iz katerih je mogoče razbrati, da je zapustila njuno ljubezensko gnezdece, ki sta si ga ustvarila v bližini njegovega doma.Na enem posnetku je zapisala, da se seli, na drugem pa »adijo, negativna energija.« Sledila je še fotografija iz avta, polnega njenih stvari, ki jih je odpeljala v Velenje, od koder tudi prihaja priljubljena slovenska vlogerica in ustvarjalka spletnih vsebin. Da med njima ni vse v najlepšem redu, so opazili tudi njeni sledilci, ima jih več kot 46 tisoč, ki so jo prosili, naj jim razkrije, kaj se dogaja, a je Kaya na besede, da potrebujejo odgovore, hladno odvrnila: »Ne, ne potrebujete jih. Konec je. To je to. Prosim, spoštujte mojo zasebnost.«Tomaža je slovenska javnost spoznala leta 2019, ko je v šovu Ljubezen po domače iskal srčno izvoljenko. S svojimi izjavami je kar nekajkrat presenetil tekmovalke in tudi gledalce. V šovu ljubezni ni našel, je pa bil šov kriv, da ga je opazila znana slovenska vlogerka Kaya Solo, s katero je kmalu nato navezal stik in se začel z njo tudi družiti. Zvezo sta kar nekaj časa skrivala, od novega leta 2020 pa vse do pred kratkim pa sta skupaj tudi živela. Najprej sta živela pri njem v Goriških brdih, jeseni 2020 pa sta se preselila v stanovanje.