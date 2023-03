Zoran Cilenšek - Zoky s festivala v domačo dvorano

Tudi pevec Zoran Cilenšek - Zoky je eden tistih, ki se jim v januarju ni veliko dogajalo, bolj pester pa je bil februar, ko je, med drugim, odpotoval na Valentinov festival ljubezni in vina v srbsko Subotico. »Koncert sta organizirala moja dobra prijatelja Jasna Vasić in Aleksandar Toković, ki sem ju spoznal lansko poletje na Korčuli. Omenjeni festival Ljubavi i vina ima sicer v Srbiji že dolgoletno tradicijo, letošnji je bil že 22. po vrsti. Posvečen pa je svetnikoma Trifunu in Valentinu, zavetnikoma vina in ljubezni. Njegova posebnost je tudi to, da ni tekmovalne narave, ampak je namenjen predvsem uživanju ob dobri glasbi, druženju in pokušini vin. Gre skratka za bolj družaben dogodek,« nam razloži pevec Zoran Cilenšek.

Marca bo nastopil za mame.

Se je pa letos na tem festivalu zbralo lepo število izvajalcev. Med drugimi so bili iz Slovenije tam člani Stiškega kvarteta, veliko je bilo kantavtorjev, ki so se predstavili z lastnimi skladbami, sodelovali so baletna skupina ter Zoranovi prijatelji, ki jih je prav tako spoznal na festivalu na Korčuli. Poleg že omenjenih Jasne in Aleksandra sta to Irena Kovačev ter Branislav Jovanović - Bane iz Niša. Zoky je s svojim izvirnim in srčnim nastopom ter pozitivno, ljudsko karizmo znova očaral in osvojil tako publiko v dvorani kot vse nastopajoče in organizatorje. Festival je potekal v veličastnem objektu, v mestni hiši Subotice.

Našega pevca pa je gostitelj povabil na tamkajšnjo radijsko postajo, na kateri se je predstavil srbskim poslušalcem. Po vrnitvi iz Srbije je Cilenšek sprejel odločitev, da se predstavi tudi domačim poslušalcem in oboževalcem, zato 25. marca pripravlja koncert s spremljajočo skupino Tornado in še nekaterimi glasbenimi gosti v domači Litiji.