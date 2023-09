Zmage na Popevki 2023 še ni dojel

Izbrana je popevka leta 2023. Izmed vseh dvanajstih izvajalcev je občinstvo najbolj prepričal Nino Ošlak, ki je za skladbo Med nama prejel veliko nagrado občinstva Popevke 2023.

»Občutki so, tako kot pojem v pesmi, 'nekaj, česar z besedami opisati se ne da'. Zdaj, ko je mimo, zares vem, kako se to občuti v živo, kajti ko sem pisal pesem, o tem nisem razmišljal. Res sem vesel in hvaležen za to nagrado,« je dejal Ošlak po zmagi in se zahvalil za podporo ter glasove, ob tem pa priznal: »Še vedno ne dojamem, kaj me je doletelo, občutki so res nepopisni.« Strokovna žirija je poleg velike nagrade za najboljšo skladbo v celoti, ki jo je namenila pesmi Eve Hren Kako zveni pomlad, podelila še štiri nagrade.

Med nagrajenci je bil tudi Oto Pestner.

Prireditev sta vodili pevki Raiven - Sara Briški Cirman in Helena Blagne.

Nagrado strokovne žirije za najboljšo skladbo v celoti je prejela Eva Hren.

Nagrado za najboljše besedilo je prejela Živana Novaković za skladbo v izvedbi Baba'n'dice Vodana, nagrada za najboljšo interpretacijo je šla v roke Otu Pestnerju za pesem Spomin na te, za najboljšo priredbo je bil nagrajen Matija Krečič za skladbo v izvedbi Manouche Čas nazaj si zavrtiva, najboljša mlada izvajalka pa je postala Sara Lamprečnik s pesmijo Ob svitu. Poleg omenjenih so se na festivalu predstavili še Anika Horvat s pesmijo Na polno, Canegatto z Nekaj lahkega, Kataya, ki je zapela Ko vidiš me srečno, Nina Grilc s skladbo Ni isto, Alex Volasko z Odo Ljubljanskemu gradu in Parvani Violet s skladbo Plamen. Izvajalci so popevke odpeli v živo ob spremljavi revijskega orkestra pod vodstvom Patrika Grebla. Pred začetkom je orkester odigral skladbo v spomin na v petek preminulega Saša Hribarja.