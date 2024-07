Zapisuje si življenje

Alya Elouissi, slovenska glasbenica z alžirskimi koreninami, prodira tudi na tuje trge. Priti ji je uspelo vse do Hollywooda in upa, da se ji vrata tja po sodelovanju v filmski uspešnici Barbie še bolj odprejo.

Alya ni le pevka in igralka, je tudi glasbenica, tekstopiska, plesalka in model, govori šest jezikov, je dekle nenavadnih navad. Vsaj dandanes se te namreč zdijo nevsakdanje, marsikje pa so že kar pozabljene.

Pisanje mi prinese veliko prizemljenosti in hvaležnosti za preživeti dan, pravi Alya Elouissi. FOTO: Remy Hunter

Ena takšnih je pisanje dnevnika. Alya ima namreč navado, da si vsakodnevno zapisuje vse pomembnejše stvari iz osebnega življenja in poslovnega področja. Tega dandanes večina ne počne več. Alya pa je izjema. In ne le v tem, da si zapisuje spomine, zelo dolgo jih je beležila klasično, na papir. Navado je obdržala, dokler je le šlo, potem pa je morala v korak s časom.

Dnevnika ni opustila, le drugače ga piše. »Ja, dnevnik še vedno pišem, vendar zdaj na mobitel, saj s tem prihranim ogromno časa in pišem lahko, kjer koli in kadar koli si zaželim. Seveda je drugačen kot v otroštvu in najstniških letih; zdaj se mu vedno posvetim zvečer, ko zaključujem dan, in grem v kratkih stavkih čez vse dogodke in svoje doživljanje dneva. To mi prinese veliko prizemljenosti in hvaležnosti za preživeti dan, kot da s temi zapisi ovekovečim vsak dan, ustvarim neke zapise časa, za kar kot umetnica gorim v vseh pogledih,« pravi.

Rada, seveda tudi iz radovednosti, prebira svoje pretekle zapise. Še posebno zanimivi so ji tisti izpred let, zlasti iz otroštva. »Tako se ljudje spomnimo marsičesa, kar bi sicer pozabili ali nam uide iz glave. Na papir ali mobitel zapisane besede pa ohranjajo spomine. Seveda pa je zanimivo, pogosto že kar nenavadno, ko vidiš in se spomniš, o čem in kako si razmišljal, kako je bilo takrat in podobno,« pravi.