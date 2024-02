Vnela se je za vratolomno vožnjo in eksplozije

Odkar je pred slabim desetletjem očarala in razvnela svet v erotični trilogiji Petdeset odtenkov, je Dakota Johnson vztrajno širila svoj igralski nabor. Drame, romance, komedije in neodvisni indie filmi, vse se je že znašlo v življenjepisu igralke, ki ji je bila kot hčerki Melanie Griffith in Dona Johnsona sedma umetnost položena v zibko. A čeprav se je preizkusila že v prenekaterem filmskem žanru, še ni izkusila sveta akcije. Do zdaj, ko je postala del Marvelovega superjunaškega vesolja in bi, tako ocenjuje sama, v kaskaderskih vragolijah lahko tekmovala s Tomom Cruisom, kraljem vratolomnih filmskih podvigov.

Prihaja nova poslastica iz Marvelovega vesolja, Madame Webb. FOTO: Press

Prihodnji teden prihaja na veliko platno zgodba precej netipične in morda najbolj skrivnostne junakinje iz Marvelovega sveta, Madame Web. Izvorna zgodba bolničarke Cassandre Webb, ki po nesreči razvije jasnovidne sposobnosti. A čeprav se te komaj uči uporabljati in razumeti, se mora hkrati soočiti s svojo preteklostjo in združiti moči s tremi ženskami, če želijo preživeti v boju s smrtonosnim sovražnikom. Tako nekako gre premisa prihajajočega filma, h kateremu je bila Johnsonova povabljena pred tremi leti.

A čeprav jo je ob branju scenarija preveval dvom, ali je sploh iz pravega materiala za stripovsko superjunakinjo, jo je nekaj vendar mamilo. »Cassandrine moči so me začarale. Kljub dvomom, ali lahko to izpeljem, sem vedela, da si noro želim videti to superjunakinjo oživeti na filmu. Želela sem videti to mlado žensko, katere supermoč je njen um.«

14. februarja prihaja v kinematografe.

V vlogo se je vrgla pod režijsko taktirko filmarke SJ Clarkson, ki ji fantastični svet stripovskih junakov ni neznanka. Bdela je namreč tudi nad serijo o detektivki Jessici Jones z nadnaravnimi sposobnostmi in nad serijo The Defenders, v kateri vsem dobro znani Marvelovi junaki Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage in Iron Fist združijo moči proti skupnemu sovražniku. In morda ji je Dakota tudi zaradi teh izkušenj bolj zaupala in se nanjo zanesla.

»Še nikoli nisem snemala filma na modrem ozadju, ko odjekne lažna eksplozija, nekdo zakriči, da se je to zgodilo, ti pa moraš igrati, kot da si res sredi eksplozije. To je bilo zame nekaj povsem novega, bilo je psihotično. Pojma nisem imela, ali sem vse naredila v redu,« se je igralka znašla na zanjo še neznanem teritoriju. »Toda SJ sem zaupala. Trdo dela in od začetka do konca snemanja ni niti enkrat izgubila rdeče niti ali odvrnila pogleda.«

Zaslovela je z erotično trilogijo Petdeset odtenkov. FOTO: Profimedia

Pri svojem akcijskem prvencu se je Dakota, tako priznava, večkrat znašla v situaciji, ko ni bila povsem prepričana, kako naprej. A ne tudi, ko je prišlo do dirkanja v jeklenih konjičkih. »Imela sem dan, ko sem se lotila kaskaderske vožnje. Izkazalo se je, da mi gre to odlično od rok. Kar nekaj precej divjih avtomobilskih scen sem izvedla. Vozila sem rešilni avto. Divjala v taksiju. Vse, kar je moč voziti, sem v filmu vozila – samo iz stavbe ali vanjo nisem poletela z avtom.«

Sama je sicer želela odvoziti tudi prizor, ko taksi trešči v obedovalnico, a so ji v studiu pri tem prižgali rdečo luč. »Resnično sem želela to narediti sama. A mislim, da ne želijo tvegati, da bi se jim glavni igralec poškodoval. To si očitno lahko privošči le Tom Cruise. A brez skrbi, tudi sama bom počasi prišla do takšnega statusa.«