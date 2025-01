Vetrnjaki navdušili z avtorsko skladbo Ko pravi veter pihne (FOTO)

Na novoletnem festivalu v Dolenjskih Toplicah konec decembra lani so se nagrade za najboljšo instrumentalno izvedbo razveselili člani ansambla Vetrnjaki. Lani smo jih prvič videli in slišali v živo tudi na festivalu v Oplotnici. Tam so predstavili avtorsko skladbo z naslovom Ko pravi veter pihne, iz zakladnice pa so izbrali skladbo Naše vabilo Ansambla Mira Klinca. Ker za avtorsko niso prejeli nagrade, so se z njo prijavili še na festival v Dolenjskih Toplicah, tam pa je strokovna komisija prepoznala njihov potencial. Iz zakladnice so izbrali še Miheličevo skladbo Mornarček. In uspelo jim je.

Ustanoviteljica ansambla je pevka Eva Bah, doma iz Lesičnega na Kozjanskem, ki je končala srednjo kemijsko šolo, petju pa se je posvetila pred dobrimi štirimi leti. Že 13 let igra harmoniko, poprime pa še za kateri drug inštrument. Celo igranja bobnov se uči, saj jih potrebujejo pri zabavni glasbi.

Soustanovitelj ansambla je njen fant David Potočnik iz Krivice (Prevorje, občina Šentjur), ki igra diatonično harmoniko, po izobrazbi pa je oblikovalec kovin – orodjar. Lani se je začel učiti klavirsko harmoniko, saj so mu zelo pri srcu Avsenikove viže. Baritonist in basist je Klemen Knuplež iz okolice Maribora. Je najstarejši v ansamblu, inženir lesarstva po poklicu, ki je kot najstnik sprva igral harmoniko, pozneje pa sta ga navdušila bariton in bas. Najmlajši član je kitarist Rok Armič iz Lemberga pri Novi Cerkvi, trenutno še dijak, ki si želi postati optik.

Ponosni na mentorico

David in Eva se poznata že sedem let, saj sta imela istega učitelja harmonike. Sprva sta sestavila trio, pozneje sta ga razširila za še enega člana, tako so Vetrnjaki zdaj štirje. »V tej zasedbi smo se na prvi skupni vaji srečali oktobra pred dvema letoma in si zadali cilje. S kitaristom Rokom se poznava že dolgo, s Klemnom smo se spoznali prek facebooka, ko smo iskali basista,« pove Eva. In doda, da je njihov največji vzornik Ansambel bratov Avsenik.

»Igramo tudi Miheličeve skladbe, pa skladbe Mira Klinca, Lojzeta Slaka, Nika Zajca in drugih. Poskušamo se približati različnim stilom, nam je pa všeč, da se stili igranja razlikujejo in ni vse zaigrano na enak način,« pove Eva.

Pravi, da so zelo ponosni, da je njihova mentorica Vera Šolinc, ki je prava zakladnica znanja, in veseli, da ga lahko črpajo od nje. »Obenem si to, da nam je pripravljena pomagati na naši poti, štejemo v veliko čast,« pravijo. Šolinčeva jim je v celoti ustvarila prvo in za zdaj še edino pesem Ko pravi veter pihne. Besedilo je nastalo po resnični zgodbi pevke Eve in harmonikarja Davida, ki sta, kot rečeno, par in sta se spoznala med učenjem harmonike.

Pesem se dotika odnosa mladih do narodnozabavne glasbe. »Marsikdo se norčuje, da poslušamo in izvajamo to glasbo, in nismo deležni podpore vrstnikov. A nas to ne prizadene, saj se zavedamo, da je to naša glasba, naša kultura in naša kri, ki se je ne bi smeli sramovati, temveč bi morali biti nanjo ponosni,« pravijo Vetrnjaki, ki so se tudi po nasvet za ime obrnili na Šolinčevo.

In s skupnimi močmi prišli na idejo, da bi bili Vetrnjaki. Tisti, ki so s Kozjanskega, vedo, da je to povezano s krajem Vetrnik, prav tako se tam, kjer je doma Eva, po domače reče Podvetrnik. Fantje so se takoj strinjali, da bo to pravo ime za ansambel, zato je prikimala tudi Eva.