V novem filmu o volkodlaku ne bo Ryana Goslinga

V Volkodlaku, ki prihaja na filmska platna 16. januarja prihodnje leto, ne bomo gledali Ryana Goslinga. Grozljivka govori o družini, ki se ponoči poskuša zaščititi pred smrtonosnim volkodlakom, a nevarnost ne preti več samo od zunaj. Režiser Leigh Whannell meni, da je film kljub številnim težavam, s katerim so se spopadali med snemanjem, dobro izpadel.

»Ryan Gosling je moral oditi ravno med covidom, tako da je bilo noro. Ko smo končno znova začeli delati, so prišle stavke. Šele ko so se končale, smo dobili zeleno luč od Universala,« se spominja Whannell, ki je s svojo ženo Corbett Tuck tudi soavtor scenarija.

Charlotte (Julia Garner) in Ginger (Matilda Firth) se soočata z grozo znotraj in zunaj hiše.

Goslinga je zamenjal nominiranec za zlati globus Christopher Abbott. V filmu poleg njega igrajo še Julia Garner, Matilda Firth, Sam Jaeger, Ben Prendergast in Benedict Hardie. Ob taki igralski zasedbi kritiki ocenjujejo, da je odstop Goslinga od glavne vloge izguba zanj in ne za film.

Prekrivanje urnikov

Abbott, ki smo ga prej videli v filmih Nesrečna bitja in It Comes at Night, v Volkodlaku upodobi Blaka, moža in očeta iz San Francisca, ki podeduje hišo na podeželju v Oregonu, potem ko njegov oče izgine in je domnevno mrtev. Ker njegov zakon z vplivno ženo Charlotte (igra jo dobitnica emmyja Julia Garner) razpada, jo Blake prepriča, da si oddahneta od mesta in obiščeta posest z njuno mlado hčerko Ginger (Matlida Firth). Toda ko se družina sredi noči približa kmetiji, jih napade nevidna žival in v obupanem begu se zaprejo v hišo, medtem ko stvor preži od zunaj. Ponoči se Blake začne nenavadno obnašati in se spremeni v nekaj neprepoznavnega, Charlotte pa se bo morala odločiti, ali je groza v njihovi hiši smrtonosnejša od nevarnosti zunaj.

V glavni vlogi nastopa nominiranec za zlati globus Christopher Abbott.

Zaradi zgoraj omenjenih zapletov je snemanje trajalo precej dlje od načrtovanega, toda režiser meni, da to za film ni bilo slabo. »Vesel sem, da sem imel čas dolgo razmišljati o filmu, preden sem ga posnel,« pravi Whannell, ki je na ta račun dodal prizore, ki prvotno niso bili vključeni in ki dajejo filmu globino.

Goslinga so z Volkodlakom povezovali od leta 2020, še preden je Whannell prevzel režijo. Iz režiserjevih besed je mogoče sklepati, da so zvezdniku nastop v Volkodlaku preprečili drugi projekti, in sicer zaradi prekrivanja urnikov.