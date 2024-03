Ustvarjalci težko pričakovanega filma Road House imajo pred premiero veliko težavo

Ameriški pisatelj in scenarist Lance Hill je tožil studio Metro-Goldwyn-Mayer in njegovo krovno družbo Amazon, da bi ustavil predvajanje filma Road House zaradi kratenja avtorskih pravic. Hill, ki je pod psevdonimom David Lee Henry napisal scenarij za izvirni film iz leta 1989 (ki so ga pri nas prevedli v Lov na dve dvojki) z zdaj že pokojnim Patrickom Swayzejem v glavni vlogi, trdi, da Amazon nikoli ni prejel licence za predelavo njegovega scenarija, potem ko je ponovno zahteval svoje avtorske pravice zanj.

Scenarist zdaj zahteva denarno odškodnino, katere višine niso razkrili, in sodno odredbo, ki bi Amazonu preprečila distribucijo filma brez nove licence. Remake Road Housa z Jakom Gyllenhaalom v glavni vlogi nekdanjega borca mešanih borilnih veščin, ki dela kot varnostnik v baru na Floridi in se zaplete v celo zaroto, naj bi premiero doživel 8. marca na teksaškem filmskem festivalu South by Southwest, od 21. marca pa naj bi bil na voljo na Amazonovi pretočni platformi Prime Video.

Spor glede avtorskih pravic

Tiskovni predstavnik studia Amazon MGM je že izjavil, da je tožba »popolnoma neutemeljena«, medtem ko Hillov odvetnik vztraja, da bi morali večji studii »spoštovati temeljne pravice in delo ustvarjalcev, na katerih znoju in trudu temeljijo njihovi imperiji«.

V tožbi je zapisano, da je Lance Hill leta 1986 napisal scenarij za Road House in pozneje istega leta prenesel svoje pravice na produkcijsko hišo United Artists. Ameriški zakon o avtorskih pravicah omogoča avtorjem, da prekinejo prenose pravic in v nekaterih okoliščinah po več desetletjih ponovno zahtevajo svoje pravice. Hill je sodišču povedal, da je leta 2021 obvestil družbo Metro-Goldwyn-Mayer, ki ima v lasti studio United Artists, da zahteva nazaj svoje pravice do scenarija. Iz MGM so mu menda odvrnili, da ne more zahtevati avtorskih pravic.

Amazon je studio MGM kupil marca 2022. Lance Hill v tožbi trdi, da je avtorske pravice do scenarija ponovno pridobil novembra lani, vendar je Amazon rok za dokončanje filma določil na dan pred začetkom veljavnosti odpovedi. Hill pravi, da je Amazon uporabil »skrajne ukrepe«, da bi film dokončal do postavljenega roka, pri čemer da je za poustvarjanje glasov igralcev med stavko igralskega ceha uporabil tudi umetno inteligenco in da film ni bil dokončan pravočasno. Amazon zanika, da bi v remaku filma Road House na kakršen koli način uporabili umetno inteligenco namesto glasov igralcev.

In to ni edini zaplet s predelavo Road Housa: režiser filma Doug Liman je napovedal, da se ne bo udeležil napovedane marčne premiere, saj da mu je Amazon lagal glede predvajanja filma v kinodvoranah. Kakor pravi Liman, so mu amazonovci zatrjevali, da bodo v distribucijo filmov vložili velike denarje, a da so iz načrtov izvzeli prav njegov film.