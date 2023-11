Urejajo drevored iz Igre prestolov, o katerem kroži tudi lokalna legenda

Na Severnem Irskem se je začela sečnja nekaterih bukovih dreves v drevoredu Dark Hedges, ki je zaslovel v priljubljeni televizijski nanizanki Igra prestolov in zdaj privablja turiste z vsega sveta. Za sečnjo so se pristojne oblasti odločile zaradi slabega stanja nekaterih dreves. Številne je namreč v zadnjih letih podrl ali poškodoval močan veter med celo vrsto neviht.

Po navedbah britanskega ministrstva za infrastrukturo je 11 od skupno 86 dreves v slabem stanju in bi lahko bila nevarna za javnost. Po pogovorih z lastniki zemljišč in drugimi zainteresiranimi stranmi je bil sprejet dogovor o odstranitvi šestih dreves in ohranitvi panjev. Na štirih drevesih bodo izvedli sanacijska dela, stanje enega pa bodo še enkrat ocenili na terenu.

Fascinantni Dark Hedges FOTO: Colin park/Wikimedia Commons CC BY-SA 2.0

Legenda govori tudi o duhu, ki leti od drevesa do drevesa.

Lokalna legenda

»Ljudi ne želimo ovirati, vendar želimo zagotoviti, da bodo, ko pridejo sem, varni,« je dejal predsednik združenja Dark Hedges Preservation Trust Mervyn Storey. Pri tem je poudaril, da je zdaj nujna ponovna zasaditev dreves, ki je bila načrtovana že za konec leta 2014, vendar je zaradi pomanjkanja sredstev niso izvedli.

»Osem sekund v seriji Igra prestolov je za vedno spremenilo cesto Bregagh in drevored Dark Hedges. Še dandanes k nam prihajajo ljudje iz Kalifornije, in to kljub zapori ceste,« je povedal Storey in dodal, da si je tudi med sečnjo drevored ogledalo več turistov.

Drevored je »nastopil« v prvi epizodi druge sezone Igre prestolov kot kulisa za Kraljevo cesto, saj v njem bukve rastejo na način, da se njihove krošnje prepletajo in ustvarjajo temačen tunel. Leta 1775 je lokalni posestnik James Stuart dal posaditi okoli 150 dreves na cesti, ki je vodila do posestva Gracehill, ki ga je poimenoval po svoji ženi Grace. O drevoredu kroži tudi lokalna legenda, da ga obiskuje Siva dama, ki leti od drevesa do drevesa. Po eni zgodbi naj bi šlo za Stuartovo hčer Peggy, po drugi za služkinjo, ki je skrivnostno umrla, spet tretja zgodba pa pravi, da gre za nemirni duh z bližnjega pokopališča.

Drevored Dark Hedges na cesti Bregagh pri Stranocum v okrožju Antrim je na spletni strani državne turistične organizacije Tourism omenjen kot ena najlepših turističnih destinacij na Severnem Irskem.