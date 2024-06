Umrl je igralec Toni (29): »Z veliko žalostjo in bolečino pošiljamo zadnji pozdrav ...«

Umrl je igralec iz Sarajeva Toni Kovačević, in to po dveletnem boju z malignim tumorjem, je sporočila Akademija dramskih umetnosti Tuzla.

»Globoko smo pretreseni zaradi prezgodnjega odhoda našega dragega Tonija Kovačevića. Akademija dramskih umetnosti je izgubila dragega študenta, sodelavca, prijatelja. Ohranili te bomo v lepem spominu, takšnega, kot si vedno bil, nasmejan, vesel, z eno besedo – bil si študent, o katerem lahko samo sanjaš, za vedno boš ostal v naših mislih in srcih,« so zapisali na družbenem omrežju facebook.

Od Tonija so se poslovili tudi na Srednji šoli uporabnih umetnosti Sarajevo.

»Z veliko žalostjo in bolečino v srcu pošiljamo zadnji pozdrav našemu nekdanjemu dijaku Toniju Kovačeviću. Ponosni smo, da smo te poznali, in neskončno žalostni, da smo te izgubili ... Družini in prijateljem izrekamo iskreno sožalje,« so sporočili.

Mladega igralca bodo pokopali 5. junija ob 13.45 na tamkajšnjem pokopališču Bare, poroča index.hr.