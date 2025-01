Tomi in Gušti: ena na ena

Koroški festival Radljevanje tudi letošnje leto začenja z zanimivimi prireditvami. Lansko leto so zaključili s koncertom Perpetuum Jazzile, januarja pa bosta kot prva nastopila Tomi Meglič in Miha Guštin - Gušti, in sicer 31. januarja v Športni hiši Radlje.

Na odru se bo zgodil glasbeni dialog dveh prvakov slovenskega rocka in avtorjev, ki sta s Črnim tulipanom in Platino postavila nove temelje slovenske ljubezenske rock lirike. Na akustičnem koncertu 1NA1 bosta frontman skupine Siddharta in nekdanji član skupine Big Foot Mama vsak s svojo kitaro obujala spomine in iskala nove dimenzije not in poezije.

Nastopila bosta namreč skupaj. Tokratni koncert bo izjemoma sicer malce drugačen, kot so jih vajeni na Radljevanju. V dvorani bo namreč prostora le za 500 obiskovalcev, saj so dogodek zasnovali z mislijo na prefinjenost in edinstveno izkušnjo. Intimni akustični dogodek so si zamislili tako, da ga bodo prepletli z vinskimi zgodbami in okusi enega strateških partnerjev festivala, Kleti Brda.

Klet Brda sodeluje tudi z alpsko smučarko Ano Bucik Jogan, ambasadorko odgovornega uživanja vina. Njihov moto Delaj trdo in uživaj zmerno združuje aktiven življenjski slog z zmernostjo, kar želijo s svojimi dogodki širiti tudi organizatorji festivala Radljevanje.