Svet zajela mikimanija: po izteku avtorskih pravic za risanko napovedali grozljivki

Le 24 ur po tem, ko so se Disneyju iztekle avtorske pravice za kratko črno-belo risanko iz leta 1928 z naslovom Parnik Vili, ki je občinstvu prvič predstavila lik Mikija Miške, ki ga je narisal Walt Disney, sta že napovedani filmski grozljivki neodvisne produkcije s tem priljubljenim likom v glavni vlogi.

Walt Disney je pred 95 leti prvič narisal Mikija Miško. FOTO: Reuters

Film Mickey's Mouse Trap

Parnik Vili je v ponedeljek, 95 let po prvem predvajanju, po ameriški zakonodaji postal javna last. Odslej lahko vsakdo kopira, deli, znova uporabi in prilagodi like, ki se pojavljajo v filmu, vključno z Mikijem Miško in njegovim dekletom Mini. No, v filmu Mickey's Mouse Trap bo morilec, zamaskiran v Mikija Miško, zasledoval skupino mladih prijateljev v igralnici, v komični grozljivki, ki še nima naslova, pa bo sadistični mišek mučil nič hudega sluteče potnike na trajektu.

»Želeli smo se samo zabavati,« je v napovedniku, objavljenem na youtubu, povedal Jamie Bailey, režiser filma Mickey's Mouse Trap. Dodal je: »Mislim, da Miki Miška iz filma Parnik Vili ubija ljudi. To je smešno. S tem smo se ukvarjali in zabavali in mislim, da se to vidi.«

Steven LaMorte pripravlja svojo različico

Filmski ustvarjalec Steven LaMorte, znan po grozljivki The Mean One iz leta 2022, pa pripravlja svojo različico. »Parnik Vili je razveseljeval generacije, a pod veselo zunanjostjo se skriva potencial za čistokrvno grozo,« je povedal. Film, ki še nima naslova, naj bi začeli snemati spomladi.

95 let je moralo preteči, da je postal javna last.

Takoj po izteku pravic za lik Mikija Miške pa se je na trgu pojavilo več NFT-žetonov s podobo junaka iz Parnika Vilija; ena izmed zbirk je v dveh dneh ustvarila za 1,4 milijona evrov prometa, druga za dobrih 830 tisočakov. Trgovanje z njimi se nadaljuje, čeprav je Disney opozoril, da bo poskušal zaščititi svoj najbolj kultni lik.