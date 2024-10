Slavna igralka razkrila: »Ko se približuješ šestdesetim, začnejo vsi namigovati, da je čas za upokojitev«

The Room Next Door je nova drama, ki kmalu prihaja v kinematografe po vsem svetu, občinstvo in kritiki pa že vnaprej gojijo velika pričakovanja. Režiral jo je legendarni Španec Pedro Almodóvar (Vse o moji materi), ki je tokrat prvič posnel celovečerni film v angleškem jeziku.

V glavnih vlogah nastopata Tilda Swinton in Julianne Moore, ob njima pa v stranskih vlogah igrata še John Turturro in Alessandro Nivola. Film govori o ženskem prijateljstvu in težkih odločitvah, Julianne Moore pa je ob tej priložnosti spregovorila o starostni diskriminaciji žensk in razkrila, kakšno sporočilo prinaša film.

Tilda Swinton, režiser Pedro Almodovar in Julianne Moore. FOTO: Yara Nardi Reuters

»Povsod vidi lepoto: v velikih kupih sadja, čudovitih knjigah, jaknah, ki jih ljudje nosijo, rožah ...« je dejala o režiserju v pogovoru za britanski The Guardian. Dodala je, da pod njegovo režijsko taktirko celo smrt izgleda »lepo«.

V filmu igra novinarko in pisateljico z imenom Ingrid, ki se v bolnišnici znova sreča s staro prijateljico Martho, ker ta umira za rakom. Martha želi najeti hišo na lepem, osamljenem kraju, da bi vzela tableto za evtanazijo, kupljeno na temnem spletu.

Nihče ne želi, da bi ga starost definirala

Na vprašanje, kaj misli o končanju življenja pod lastnimi pogoji, igralka citira stavek iz filma: »Ne moreš ljudem govoriti, da ni upanja. Obstaja veliko načinov, kako živeti znotraj tragedije,« in dodala, da so gledalci v Benetkah razumeli, kaj jim film želi sporočiti.

Igralki Julianne Moore in Tilda Swinton sta zaigrali v novem filmu Pedra Almodovarja. FOTO: Louisa Gouliamaki Reuters

Ljudje so jo začeli spraševati o starosti, ko je dopolnila 28 let. »Pogosto me intervjuvajo in pravijo, da je to treba vprašati ... Mislijo, da ženske želijo brati o tem. Menim, da nihče ne želi, da bi ga starost definirala,« je povedala za britanski medij in dodala, da se igralkam, ko se približajo šestdesetim letom, diskretno namiguje, da bi morda morale začeti razmišljati o upokojitvi.

Povedala je tudi, da je avtorica, aktivistka in feministična ikona Gloria Steinem rekla, da dokler ženske ne dosežejo enakosti, jih bodo drugi cenili le zaradi njihove mladosti in lepote.

Oskarja dobila šele pred desetletjem

Moore se, kadar ne snema filmov, ukvarja z ustvarjanjem predmetov iz keramike. »Rada berem, oblikujem, izdelujem keramiko,« je ponosno povedala slavna igralka. Ponosna je tudi na sklede, ki jih je ob posebni priložnosti ulila v bronu. Naredila je cel set in ga prodala v dobrodelne namene za ameriško organizacijo, ki se zavzema za nadzor nad prodajo orožja v ZDA.

»Resnica je, da vse v bronu izgleda dobro,« je dodala. Predmeti iz te bakreno sijoče kovine so, tako kot njeni lasje, videti dobesedno brezčasno. Jasno je, da dobitnica oskarja živi svoje življenje do maksimuma in s svojimi javnimi nastopi navdihuje mnoge.

Julianne Moore rada izdeluje keramične kose. FOTO: Yara Nardi Reuters

Julianne Moore ima za seboj številne pomembne vloge v filmih, kot so Življenje s Picassom, Sati, Veliki Lebowski, Po poroki, pa tudi uspešnice, kot sta Spielbergov Izgubljeni svet: Jurski park in franšiza Igre lakote.

Nagrado Ameriške filmske akademije je prejela šele leta 2014 za vlogo v drami Še vedno Alice, v kateri igra žensko, obolelo za Alzheimerjevo boleznijo.