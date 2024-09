Škandal na odru: pevec napadel kitarista (FOTO)

Ameriška rock skupina Jane's Addiction je odpovedala preostanek turneje po ZDA in Kanadi le nekaj dni zatem, ko je njen pevec Perry Farrell na koncertu v Bostonu napadel kitarista Dava Navarra. Na instagramu so sporočili, da so morali sprejeti težko odločitev, da si vzamejo nekaj časa zase.

V skupini so od vsega začetka obstajala huda trenja.

Alternativna skupina Jane's Addiction, ki je s svojo mešanico funka, punka, metala in psihedeličnega rocka zaslovela v 80. in 90. letih 20. stoletja, je bila v petek, ko se je zgodil incident, nekako na polovici severnoameriške turneje. Ta je bila ena od številnih, ki so jih letos sklicale kultne rock skupine, ki so navduševale v prejšnjih desetletjih, hkrati pa je bila prva skupna turneja originalne zasedbe Jane's Addiction po 14 letih; poleg Farrella in Navarra sta na oder stopila bobnar Stephen Perkins in basist Eric Avery.

Usodna noč

Zgodilo se je konec prejšnjega tedna v koncertni dvorani Leader Bank v Bostonu. Na videoposnetkih, ki so jih posneli obiskovalci, se vidi, kako se pevec Farrell z ramo namerno zaleti v kitarista Navarra, se napadalno postavi predenj, vpije nanj in nato zamahne z roko proti zgornjemu delu njegovega trupa. V tem trenutku na oder pride eden od članov ekipe in se postavi med Navarra in Farrella, nakar v temi k pevcu pristopi še (zelo verjetno) basist Avery in ga večkrat boksne v trebuh. Glasbeniki so nato zapustili oder, nakar se je trojica brez Farrella vrnila in opravičila oboževalcem, ker se koncert ne bo nadaljeval.

15 koncertov so odpovedali.

Navarro, ki je med stresnim dogodkom ostal izjemno miren in ni reagiral na Farrellove provokacije, je v ponedeljek na instagramu napisal, da so »duševne zdravstvene težave našega pevca razlog, da se je skupina odločila, da ne more nadaljevati turneje«. Sporočilo, ki sta ga podpisala tudi Avery in Perkins, še pravi: »Skrb za njegovo in naše osebno zdravje in varnost nam ni pustila druge možnosti. Naša srca so zlomljena.«

In zakaj se je Perryju Farrellu utrgalo? Njegova žena Etty Lau Farrell je po koncertu na instagramu povedala, da je bil ves čas turneje razburjen zaradi koncertnega zvoka, ki je preglasil njegov vokal. Napetost je tisto noč dosegla vrhunec, saj je imel pevec še vneto grlo, v ušesih pa mu je zvonilo. Kakor je povedala, je bil njegov glas popolnoma zadušen med zvoki bobnov, basa in kitare, Perry pa je postajal vse bolj nervozen. »Kričal je, samo da bi ga slišali,« je zapisala Ety. Kakor je povedala, se Farrel po incidentu dolgo ni mogel umiriti, dokler se ni zlomil v solzah. Pohvalila je Navarra, da je ostal miren, a obtožila Averyja, da je udaril Farrella.

Oglasil se tudi Farrell: »Ta konec tedna je bil neverjetno težak, in potem ko sem imel čas in prostor za razmislek, je edino prav, da se opravičim svojim kolegom iz skupine, še posebno Davu Navarru, oboževalcem, družini in prijateljem za svoja dejanja med petkovim nastopom. Na žalost sem se neopravičljivo obnašal in v celoti prevzemam odgovornost za to.«

Ustvarjalnost in prepiri

Skupina Jane's Addiction je nastala v Los Angelesu sredi 80. let 20. stoletja. Leta 1987 so izdali istoimensko živo ploščo, naslednje leto studijski album Nothing's Shocking, leta 1990 pa Ritual de lo Habitual. A že tedaj so obstajala huda trenja; enega glavnih problemov je ustvaril Farrell, ki je že med snemanjem prvega albuma kot tekstopisec zahteval 50 odstotkov prihodkov od avtorskih pravic, preostalo polovico pa bi razdelili na štiri enake dele, kar pomeni, da bi Farrell prejel 62,5 odstotka denarja.

Svoje so naredili tudi alkohol in mamila – Navarro je nekoč priznal, da se sploh ne spomni snemanja tretjega albuma. Nesoglasja so postajala vse hujša in leta 1991 se je skupina razšla. A kljub kratkemu obstoju je poskrbela za komercializacijo alternativnega rocka in vplivala na morje novih skupin.

Dave Navarro in Perry Farrell na odru v malce manj stresnih časih leta 2010 FOTO: Stuart Sevastos/Wikimedia Commons CC BY 2.0

Jane's Addiction sestavljajo bobnar Stephen Perkins, pevec Perry Farrell, kitarist Dave Navarro in basist Eric Avery. FOTO: Live Nation

Prvič so se na kratki turneji znova zbrali leta 1997, nato so leta 2003 izdali tretji album Strays, se spet poslovili in to ponovili še nekajkrat. Letošnja turneja je združila izvirne člane skupine, kar je bila prava poslastica za zgodnje oboževalce skupine. Toda po incidentu so odpovedali 15 načrtovanih nastopov.

Oboževalci so se na sporočilo o odpovedi turneje odzvali z mešanico razočaranja in podpore skupini, ker se je odločila dati prednost Farrellovemu duševnemu zdravju.