Silvestrski pozdrav: novoletni spektakel v Mariboru (FOTO)

RTV Slovenija v mariborski dvorani Tabor že vrsto let organizira snemanje novoletne oddaje Silvestrski pozdrav, ki sta si jo pred slabim desetletjem zamislila Gvido Polanc, danes uspešen organizator dogodkov in menedžer Jana Plestenjaka, Perpetuum Jazzila in mnogih drugih izvajalcev, ter Blaž Švab, pevec Modrijanov in televizijski voditelj.

Oddaja, ki združi najboljše, kar premore slovenska zabavna scena, velja za poslastico ob koncu leta, ki si jo mnogi želijo videti tudi v živo, zato je vedno predčasno razprodana.

Za humor je skrbela ekipa Radia Ga-Ga s Tilnom Artačem na čelu.

Alfi Nipič je za vrhunec večera skupaj s Perpetuum Jazzilom zapel Silvestrski poljub, selfie pa je naredil Dejan Dogaja.

Vsestranski ustvarjalec Igor Bračič, član zasedbe Slon in Sadež, v družbi »rojakinj« Veselih Štajerk.

Januarja bodo po več kot 20 letih spet skupaj na istem odru stali Sebastian, Game Over, Bepop in Power Dancers.

Na treh odrih se je zvrstilo več kot 40 izvajalcev, za smeh je skrbela ekipa Radia Ga-Ga, večer pa so povezovali Mario Galunič in Lorella Flego ter Jože Robežnik in Bernarda Žarn. Polčetrto uro dolga silvestrska oddaja bo na sporedu v torek, 31. decembra zvečer.

Žan Serčič je k sebi stisnil Niko Zorjan in Tanjo Žagar.