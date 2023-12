Sašo Avsenik presenetil in napovedal veliki koncert pri nas

Da je Avsenikova glasba večna, je Ansambel Saša Avsenika dokazal že mnogokrat. Združuje tradicijo s sodobnostjo, povezuje generacije in nadaljuje bogato Avsenikovo zapuščino. Letošnje leto, ki je bilo za Ansambel Saša Avsenika rekordno, je minilo v znamenju 70. obletnice Avsenikove glasbe. Igrali so po največjih avstrijskih mestih, polnili dvorane v Nemčiji in nastopili na festivalu Woodstock der Blasmusik pred 15 tisoč ljudmi.

»Pravljična mesta, mogočne dvorane in ljubezniva publika so zaslužni, da smo nazaj v Slovenijo prinesli prelepe glasbene spomine,« pove Sašo Avsenik. V Sloveniji so jubilejno leto proslavili skupaj z Gregorjem in Moniko Avsenik s serijo 15 koncertov. Vrhunec pa se je zgodil na Ljubljanskem gradu.

Polnili prizorišča veselic

Prav tako so z glasbo oboževalce razveseljevali v več slovenskih krajih, ko so polnili prizorišča veselic. Po lanski uspešnici Ena bolha za pomoč, ki je tako rekoč stresla slovensko glasbeno sceno in ima na portalu youtube skoraj pet milijonov ogledov, je Ansambel Saša Avsenika letos izdal še nemško in slovensko zgoščenko, pred kratkim pa so izdali tudi novo polko Sanjajo dekleta, ki je v celoti nastala v zamejstvu.

V nedeljo so člani ansambla na svojih družbenih omrežjih oboževalcem zaupali, da prihaja nekaj velikega. Na oder mogočne Hale Tivoli, ki jo je že večkrat razprodal Ansambel bratov Avsenik, bo zdaj stopila tudi mlajša generacija. Ansambel Saša Avsenika bo namreč 7. decembra prihodnje leto z razširjeno glasbeno zasedbo pričaral zimsko pravljico – večer najlepših prazničnih melodij.

Koncert bodo dva tedna pozneje ponovili še v Dvorani Tabor. »Veselimo se obujanja in ustvarjanja novih glasbenih spominov,« zaključijo člani ansambla, ki pa konec leta pripravljajo še zgoščenko s posnetki koncerta Ne sveti zvezda v noč svetleje, ki se je lani odvil na velikem odru Gallusove dvorane Cankarjevega doma, ko je Ansambel Saša Avsenika tam razprodal kar dva koncerta.