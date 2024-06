S piknikom sklenili šolsko leto

Belokranjski harmonikarski virtuoz Martin Težak iz Slamne vasi pri Metliki, ki je leta 2010 postal svetovni prvak v igranju na diatonično harmoniko in ima svojo šolo harmonike, je za svoje učence in njihove starše prvič pripravil piknik.

»Veliko se jih je zbralo, nekaj pa jih je žal manjkalo. Podelil sem jim priznanja, ki jih tudi sicer podelim ob koncu vsakega šolskega leta,« nam je zaupal Težak, ki je zaradi odličnega vzdušja na dogodku sklenil, da bo piknik postal tradicionalen. Na njem ni manjkalo dobre hrane in glasbe, saj so seveda skupaj raztegnili meh, mladi pa so sodelovali v različnih športnih igrah. »Bilo je res luštno,« je vzdušje na dogodku opisal Belokranjec, ki je v dosedanjih letih naučil igrati harmoniko okoli 460 učencev. Mimogrede, prihodnje leto bo praznoval 25 glasbenih let.

Martin Težak z enim od svojih učencev Luko Janjacem