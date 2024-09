Raiven bo zapustila Slovenijo, pred odhodom izdala novost (VIDEO)

Mama, kot je Raiven oklicala njena evrovizijska družina, je dobila zvočno podobo. To je skladba, s katero pevka izraža hvaležnost poslušalstvu, ki jo zvesto spremlja vse od pomladi, ko se je Evropi predstavila s skladbo Veronika. Kot gostja se ji je pri skladbi pridružila srbska raperka Micka Lifa. Skupaj sta jo premierno predstavili na paradi ponosa v Beogradu. Raiven je skladbi dodala tudi vizualno podobo, pod katero se kot režiserka podpisuje Urša Premik. Z njo napoveduje drugi del EP-ja Sirene, s katerim se naslednje leto odpravlja na turnejo po Evropi.

Nove skladbe bo premierno predstavila 21. decembra na koncertu v Centru urbane kulture Kino Šiška. Tam bo nastopila z novo koncertno zasedbo, ob kateri bo v osredje postavila edinstven preplet elektronike in vizualne dovršenosti. Edinstven avtorski koncertni repertoar, v katerem se prepletata elektronski futurizem in klasični godalni kvartet, bo predstavila še v Piranu, Krškem, Mariboru in Celju. Decembra bo v Ljubljani uradno odstrla tančico z drugega dela Siren in se s tem za nekaj časa poslovila od domačega občinstva.