Radi imajo harmoniko in rock: na veselicah, kjer igrajo, je vse polno (VIDEO)

Lani so bile vse veselice, na katerih so igrali štirje fantje, brata Nik Macedoni in Tilen Omerzel Macedoni ter Nejc Novak in Gašper Kastelic, ki so si nadeli ime Vzrock, povsem polne, za letos načrtovani njihov prvi veliki koncert, ki bo konec tega meseca, in sicer 28. januarja v Novem mestu, pa je že dlje razprodan. Več kot očitno je, da je fantom, ki igrajo narodno-zabavno, zabavno in tudi rock glasbo, zato so se tudi poimenovali Vzrock, uspelo navdušiti številne mlade, ki jim zdaj sledijo na družabnih omrežjih, še raje pa seveda v živo.

Prihajajo iz Šmarjeških Toplic, Rake in okolice Mirne na Dolenjskem, njihova največja uspešnica pa je Pina colada, skladba, ki je na portalu youtube presegla pol milijona ogledov. Spomladi lani pa so v finalni oddaje Pri Črnem Petru navdušili s skladbo Bad Boy (Slab fant) in postali zmagovalci natečaja za naj pesem pomladi. »Priznamo, da vsi štirje že dlje slabo spimo, saj komaj čakamo in se res veselimo, da bomo stopili na oder in se prepustili temu, kar najraje počnemo. Koncert konec meseca bo absolutno za vse nas nekaj posebnega. Tudi zato, ker bo naš prvi, prvega pa ne pozabiš nikoli,« se veselijo fantje, ki so svojo glasbeno pot začeli poleti 2020. Trenutno pa poslušalce že razveseljujejo z novo polko z naslovom Tamala, s katero slavijo vse najstniške ljubezni, prve dotike, poljube in tudi pobege od doma. Fantje so zanjo že posneli videospot, ki je delo Marka Pirca, v njem pa se prepletata dva svetova. Na eni strani svet glasbe in rock'n'rolla in na drugi svet slovenske tradicije. Zato v njem vidimo tudi plesalce v narodnih nošah.



Pevec Gašper v videospotu ne skriva navdušenja nad prikupno Niko. »Vlogo tamale smo v njem zaupali simpatični Niki. Priznam, da mi ob njej na snemanju ni manjkalo prav nič. Kako je bilo, pa naj si vsak predstavlja po svoje,« je skrivnosten Gašper. Pod melodijo polke Tamala se je podpisal njegov soimenjak Gašper Šinkovec, besedilo pa je spisal Matej Kocjančič. A že prihodnji mesec fantje obljubljajo novo pesem. Nobena skrivnost ni, da se je med glasbeniki in ljubitelji narodno-zabavne glasbe začelo šušljati, da so fantje nova senzacija na glasbeni sceni in da bomo o njih še veliko slišali. Kljub temu Gašper, Tilen, Nik in Nejc ostajajo na trdnih tleh in se zavedajo, da je pred njimi še dolga pot.

Poimenovali so se skupina Vzrock, kar pomeni, da združujejo narodno-zabavno glasbo in rock.

»Ne bomo lagali, da nam vse, kar se dogaja, ne laska, in, ja, že zdaj živimo svoje sanje. Občutek, ko lahko vsak vikend počnemo to, v čemer najbolj uživamo, je neprecenljiv,« pravijo. Obenem tudi oni z navdušenjem spremljajo druge mojstre slovenske glasbe in se zavedajo, da je pred njimi še dolga pot. Za zdaj pa je gotovo, da harmonika ostaja njihova nepogrešljiva spremljevalka tako na odrih kot v srcih. »Z njo smo začeli in z njo bomo nadaljevali,« pravijo.