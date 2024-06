Prva slovenska afrobeat izvajalka na MTV

Pevka Alya Elouissi sicer še ni v samem vrhu slovenske glasbene scene, vendar je na najboljši poti do tja. Tudi njen krog oboževalcev je vsak dan večji, po zadnjem dosežku pa se bo nedvomno še povečal. Izvajalki se je namreč uspelo uvrstiti na slovito televizijo MTV.

Njena nova skladba in videospot z naslovom Give me your time se ne predvajata le na omenjeni televizijski postaji, temveč tudi na drugih glasbenih lestvicah. Skladba je nastala v sodelovanju z uspešnim londonskim pevcem Romelom in producentom Slicom Vicom, ki skrbi za velika imena, kot sta WizKid in Tinie Tempah. S tem se je Alya zapisala v zgodovino kot prva slovenska afrobeat izvajalka, ki jo predvajajo na televiziji​ MTV. Videospot, ki je bil posnet na ulicah sončnega Londona, je požel precej zanimanja in ga denimo predvajajo na MTV Base West, SoundcityTV in HipTV, ki so največji televizijski glasbeni kanali Afrike.

»Ne morem verjeti, da se najin videospot predvaja na MTV. Takšnega uspeha z Romelom sploh nisva pričakovala, ko sva pesem napisala in jo nekega lanskega popoldneva posnela v studiu. Po prvem televizijskem predvajanju sem dobila veliko lepih sporočil in podpore od povsod, predvsem iz Afrike, in res sem srečna, da je najina pesem ljudem tako všeč, jim prinaša pozitivno energijo in lahko nanjo tudi zaplešejo,« pravi pevka, ki se je v Sloveniji predstavila tudi na lanskih Melodijah morja in sonca.