Prodali plesišče iz Vročice sobotne noči

Nevarnost, katastrofa in disko, zmagovalec pa – disko! Na štiridnevni dražbi, ki je zbirateljem ponudila pisano paleto predmetov, povezanih s filmskimi uspešnicami in Hollywoodom, je največ denarja prineslo originalno večbarvno plesišče, na katerem je v uspešnici Vročica sobotne noči John Travolta kot Tony Manero s svojimi gibi spravljal ženske ob pamet.

»Vročica sobotne noči je znova navdušila svet. Z našo prodajo ikoničnega filmskega plesišča je zasenčila preostale hollywoodske legende,« je sporočil David Goodman iz avkcijske hiše Julien's. Za plesišče je namreč novi lastnik odštel dobrih 300 tisočakov in tako pošteno presegel pričakovano vsoto med 180 in 275 tisoč evri.

Po izkupičku mu je sledila črna večerna obleka oblikovalke Celi Chapman, v katero je svoje greha vredno telo oblekla Marilyn Monroe. Igralka je v njej navduševala na dogodku, ki ga je leta 1953 v čast generalu druge svetovne vojne Williamu F. Deanu gostil komik Bob Hope. Srečanja se je udeležila v spremstvu bejzbolske legende Joeja DiMaggia, s katerim sta se leto kasneje poročila. Vroča obleka še bolj vroče Marilyn je šla za dobrih 237.000 evrov.

Tudi čarovniške palice

Tretji najbolj zaželen in najdražji predmet iz hollywoodske zakladnice je bila zlata skrinja, ki so jo uporabili med snemanjem prve pustolovščine neustrašnega arheologa Indiane Jonesa v filmu Lov za izgubljenim zakladom iz leta 1981. Skrinjo je prodajal umetnik za vizualne učinke Peter Stoltz, ki jo je uporabljal pri pirotehničnem testiranju; zanjo so si obetali 65.000 evrov, a je anonimni dražitelj zanjo plačal 97 tisočakov.

4 dni je potekala dražba.

Na dražbi so se potegovali tudi za čarovniške palice iz filmov o Harryju Potterju, ki so jih uporabljali Rupert Grint kot Ron Weasley, Emma Watson kot Hermiona Granger in Ralph Fiennes kot Mrlakenstein. Palice so šle za zneske med 17.700 in 23.600 evri, čarovniško palico Harryja Potterja v podobi Daniela Radcliffa iz filma Harry Potter in Svetinje smrti 1. del pa so prodali za dobrih 15 tisočakov.