Pred Fehtarji dogodivščina, ki je še niso izkusili. Predstavili so tudi novost (VIDEO)

Po velikem spektaklu v osrčju slovenskih gora, ko so na prizorišče prileteli s helikopterjem in poskrbeli za začetek koncerta, kot ga Slovenija še ni videla, se v začetku oktobra podajajo na novo fehtarsko dogodivščino.

»Pred nami je naša prva samostojna turneja. Jeseni Fehtarji z razširjeno zasedbo prihajamo v Šempeter pri Gorici, Novo mesto, Velenje in Maribor, decembra v Ljubljano, januarja pa v Celje. Turneja Zan'ga dej, Laškega je serija šestih posebnih koncertov, podprtih z vizualnimi efekti in presenečenji v šestih krajih po državi, na katerih bomo v celoti predstavili naš novi album. Ta turneja bo posebna prav zato, ker bomo prvič zaigrali vse naše avtorske pesmi. Do zdaj smo bili bolj znani po skladbah, ki smo jih priredili. Enajst skladb novega albuma, ki so v veliki večini avtorske, bomo prvič zaigrali po celotni Sloveniji,« so povedali Fehtarji, ki bodo prvič organizirali tudi otroški koncert.

Maja jih je na veliki koncert v osrčju gora pripeljal helikopter. FOTO: Rok Deželak

Allstarke zamenjali za pavel jazbečarke

In kaj pravijo o novi skladbi, s katero so najavili turnejo? »V osrčju slovenskih gora, kjer so vsi vaški fantje zaljubljeni v slavno Tinco z instagrama, Fehtarji neumorno igramo Podeželski rock'n'roll. Allstarke smo zamenjali za pavel jazbečarke, fini kombi za fergusona, električne kitare pa za frajtonar'co! Zvočnik na glas, pa gas čez vas!«

Navihani fantje so občinstvo sprva navdušili s priredbami znanih pesmi, ki so jih preoblikovali v svoj prepoznavni stil podeželskega rock'n'rolla, nato pa so se zgodile avtorske skladbe.

Tudi tokrat so posneli nagajiv videospot. FOTO: arhiv skupine

»Nastali smo spontano, v obdobju epidemije, ko nihče od nas ni načrtoval, da bo ta zgodba čez nekaj let tako uspešna. Zdaj je prišel čas, da tudi mi ustvarimo svojo glasbeno identiteto, zato vedno bolj stremimo k ustvarjanju avtorske glasbe. Ta nam omogoča, da izrazimo povezanost s kraji in ljudmi, od koder prihajamo. In prav to povezanost z domačim okoljem in podeželskimi navadami želimo podariti obiskovalcem naše turneje.«