Posvetili so se popevkam

Kulturno društvo Godba Blanški vinogradniki je pod vodstvom dirigenta Martina Marka na štefanovo znova pripravilo tradicionalni koncert s pestrim programom in zanimivimi glasbenimi gosti. Pripravili so ga v športni dvorani OŠ Blanca, kjer so se jim na odru pridružili Tjaša Fajdiga, Vražji muzikanti, Tjaša Božič, Trio Gašper Cestnik in sestre Županc. Program je bil tudi tokrat raznolik in pester, posvetili pa so ga slovenskim popevkam. Zdaj so v mislih že pri letošnjem samostojnem koncertu, ki ga bodo pripravili julija, snujejo pa že program za prihodnje, jubilejno leto, ko bodo praznovali 25 let delovanja.