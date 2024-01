Poklon Beli krajini. Na Neishino balado so ponosni tudi v občini Črnomelj

»Na rosni mah me deni kot nikdar še nobeno. Naj listje pada name, ko stapljava se v eno.« S temi besedami nas izjemna glasbenica Neisha, ki je ta mesec praznovala tudi rojstni dan, popelje skozi januar z novim singlom, tankočutno balado Breza z njenega zadnjega albuma Dvigam jadra.

V poezijo Katjuše Štingl in v pronicljivo ter tankočutno melodijo ovita opojnost dišečega mahu, skrivnostnih noči, šelestenja brez in spokojnosti Bele krajine je nastala v sodelovanju z Občino Črnomelj, čutna pesem pa je plod dolgotrajnega sodelovanja in prijateljstva glasbenice z avtorico besedila.

Katjuša Štingl je mojstrsko manevrirala med poetično svobodo ter ukročenostjo glasbene taktnice in dobe.

»Breza je bila sprva samo tankočutna pesem. Poezija. Sicer povsem prekratka za uglasbitev, a zavohala sem potencial v njej in si vzela res veliko časa za te ekstra besede, ki sva si jih s Katjušo podajali, jih tehtali, obračali na glavo, skratka, kovali, brusili in polirali do blesteče elegance. Potem sem si oddahnila. Proces je bil kar dolgotrajen, ampak ko veš, kaj hočeš, in ko se vse odvija v pravo smer, je čas irelevanten,« pove energična glasbenica.

V krhkosti se skriva moč

»Balada Breza tako kot bela breza predstavlja simboliko večnega upanja, novega in čistega začetka. Kot zdravilko in zaščitnico so jo častili že stari Slovani. Ker že leta preživljam poletja ob Kolpi in se sprehajam med brezovimi gaji v Beli krajini, se mi je nekega poletnega večera, ko sem v tišini sedela pod njo, v misli pripeljala pesem o mogočnosti tega drevesa, prepletena z ženskim hrepenenjem, upanjem. Ni bilo v načrtu, da bi besede dobile melodijo, kaj šele glas, a ko mi je Neisha iz Rima, kjer je takrat ustvarjala, poslala prve posnetke, sem vedela, da si ta pesem zasluži mnogo več kot le ostati na papirju v predalu. Ker je to moja prva uglasbena pesem, Neisha pa, hvala ji za to, neizprosna umetnica, ki ve, kaj hoče, se je začelo konkretno piljenje detajlov, dokler nisva bili obe zadovoljni in je breza zazvenela v vsej svoji krhkosti, v kateri se skriva neizmerna moč,« o nastanku pesmi pove avtorica besedila, ki v prihodnjih mesecih napoveduje tudi izid svoje prve zbirke poezij.

Pesem je nastala v sodelovanju z avtorico besedila Katjušo Štingl, ki jo je spisala ravno v Beli krajini, med brezovimi gaji.

Usahle ptice dobile mlajšo sestro

Na njuno Brezo so ponosni tudi v občini Črnomelj. »Izjemno sem vesel, da je glasbenica, kot je Neisha, v naši občini prepoznala lepote za pesem, ki je bila napisana prav pri nas. Idejo snemanja videospota v naši občini smo zato takoj podprli in ji stopili naproti. Videospot namreč predstavlja naravne vrednote naše lepe Bele krajine in prepričan smo, da je pesem Breza, ki na novo vstopa v slovenski glasbeni medijski prostor, eden izmed glasov tako občine Črnomelj kot celotne Bele krajine. Hvala, Neisha in avtorica besedila Katjuša,« je navdušen Andrej Kavšek, župan občine Črnomelj.

»Zame ena najlepših šansonjerskih pesmi, ki jih izvajam samo pevsko ob klavirju, Usahle ptice (plošča Vrhovi) je zdaj dobila mlajšo sestro. Upam, da bo tudi ta v vsej svoji pronicljivi iskrenosti poslušalcem zlezla pod kožo,« je sklenila glasbenica.