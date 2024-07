Po rekordu je bil čas za himno: nova pesem Dejana Vunjaka združuje vse generacije žurerjev (VIDEO)

Dejan Vunjak je od januarja do konca aprila po Sloveniji koncertiral na svoji prvi turneji, s katero je razprodal kar vse večje kulturne domove. »Zdaj, ko je čas veselic in počitnic, pa je spet čas za eno žurersko pesem in Spet smo skupaj je popolna pesem za vse poletne odklope,« pove Dejan. Priljubljeni pevec je znova presenetil svoje oboževalce s himno vseslovenskih zabav, s katero je združil žurerje iz vseh pokrajin Slovenije, saj je mnenja, da dobre volje in dobrih zabav ni nikoli preveč. Dejanova nova pesem je nadaljevanje njegove velike uspešnice Nikol' še nismo šli, ki je v dobrem letu dosegla več kot tri milijone ogledov na youtubu in je postala nepogrešljiva pesem na vsaki pravi zabavi. V novem videospotu lahko ponovno opazimo nekatere Dejanove prijatelje, ki so bili zabavne ekipe, ki smo jo vzljubili že v prejšnjem videospotu.

Dejan, ki je decembra lani prvič postal očka, se veseli poletja. FOTO: ARHIV IZVAJALCA

Trg Leon Štuklja je preplavila množica poslušalcev. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Pisec besedila Aleksander Jež in Dejan želita s skladbo združiti vse, ki ljubijo dobre zabave. Pravita, da je Slovenija zelo majhna, ampak še vseeno raznolika. Zato ima tudi beseda žur v Sloveniji veliko različnih poimenovanj. Na Koroškem ji pravijo gauda, na Primorskem šagra, na Štajerskem čaga. In ko smo že ravno pri Štajerski ... Prav tam se je na trgu Leona Štuklja v Mariboru zgodil eden največjih žurov, kjer je Dejan z Brendijevimi barabami podrl vse rekorde. Na trgu se je namreč gnetlo več kot 12.000 ljudi, ki so noreli ob njegovih pesmih. To je bil nepozaben večer, poln energije in dobre glasbe, ki ga bodo obiskovalci še dolgo pomnili. Nič nenavadnega torej, da lahko posnetek z omenjene čage vidimo v njegovem novem videospotu.