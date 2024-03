Ob oskarjih podelili tudi zlate maline

Grozljivka, ki temelji na priljubljenem otroškem knjižnem junaku medvedku Puju, je na svojih plečih doživela srd glasovalcev za zlate maline, zafrkantske nagrade za najslabše filmske podvige, ki jih vsako leto razglasijo ob robu podelitve oskarjev. Film Medvedek Pu: Kri in med (Winnie-the-Pooh: Blood and Honey) je osvojil zlate maline v vseh petih kategorijah, v katerih je bil nominiran, in sicer za najslabši film (Scott Jeffrey in Rhys Frake-Waterfield), najslabšo režijo (spet Frake-Waterfield), najslabši scenarij (in še enkrat Frake-Waterfield), najslabši filmski par (Pu in Pujsek) in najslabšo predelavo oziroma nadaljevanje.

12 jih že ima Sylvester Stallone.

V obrazložitvi za Pujev veleuspeh na 44. podelitvi zlatih malin v Los Angelesu so navedli besede Varietyjevega filmskega kritika Dennisa Harveyja, ki je film opisal kot »izdelek s samega dna, ki mu ne uspe izpolniti niti najosnovnejših pričakovanj, ki jih postavlja njegova konceptualna domislica«.

Zanimivi prejemniki

Odrešeniška zlata malina, priznanje za nekdanjo kandidatko za zlato malino, ki je odšla »boljšim stvarem naproti« in se odkupila za dosedanje grozote, je pripadla Fran Drescher (iz serije Varuška) za vodenje igralskega sindikata Sag-Aftra med lansko igralsko stavko v Hollywoodu. Drescherjeva je bila leta 1998 nominirana za najslabšo igralko v romantični komediji Kozmetičarka in zver (The Beautician and the Beast).

Fran Drescher se je s sindikalističnim delom odkupila za stare grehe. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Voditelja podelitve Aaron Goldenberg in Jake Jonez, znana po tiktokovskih likih Zlobnih gejev (The Mean Gays), sta nekoliko sarkastično pripomnila, da je Fran Drescher vodila hollywoodske igralce skozi »še nevideno delavsko akcijo do še bolj nevidene pogodbe« z zvezo filmskih in televizijskih producentov.

Zlato malino za najslabšo igro si je prislužil Jon Voight za škratovski irski naglas v filmu Milost (Mercy), Megan Fox pa je dobila malino za najslabšo glavno in stransko vlogo, in sicer za filma Johnny & Clyde ter Plačanci 4 (Expend4bles). Njen soigralec iz četrtega dela Plačancev Sylvester Stallone je prav tako prejel zlato malino za stransko vlogo, s čimer je le še utrdil svoj položaj absolutnega zmagovalca po številu prejetih malin doslej: v karieri si jih je pridelal že dvanajst.