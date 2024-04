O slovenski ksenofobiji in nasilju

Kulturna četrt Minoriti je v svojem festivalskem programu Film v Minoritih minulo soboto predvajala film Marka Šantića Zbudi me, za katerega sta poleg njega za scenarij poskrbela še Goran Vojnović in Sara Hribar. Gre za slovensko in lahkotnejšo različico nekoč zelo priljubljenega filma Generacija X Tonyja Kaya z Edwardom Nortonom in Edwardom Furlongom v glavnih vlogah. Tudi v tej zgodbi se prepletajo rasizem, ksenofobija in migrantska problematika, kar je v času aktualne volilne evrokampanje očitno največja težava.

Zgodba pa seveda govori tudi o dveh bratih, starejši, ki je dolgoletni idol mlajšemu, pa se nenadoma znajde na rehabilitaciji. Jan Heningman igra Roka, ki se po nesreči brez spomina zbudi v bolnišnici. Vsega, česar se spomni, so mati (Nataša Barbara Gračner) in mlajši brat (Timon Šturbej) pa okolje, v katerem je živel. Ob vrnitvi začne sestavljati mozaik in ugotovi, da je njegova preteklost vse prej kot lepa, nikakor pa njegove nove podobe ne morejo sprejeti nekdanji kompanjoni z Damjanom (Jure Drevenšek) na čelu.

Šantićev film, ki je postavljen v okolje Jesenic, navdih pa je dobil v migrantski krizi leta 2015, je prejel pet vesen na Festivalu slovenskega filma pa še vesno za najboljši celovečerec.