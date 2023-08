Nina Pušlar, Joker Out in Dan D na festivalu Arsana (FOTO)

Eden največjih slovenskih festivalov, ki ga že polnih osemnajst let organizira zasebno glasbeno društvo Arsana, je minuli konec tedna z velikim koncertom Nine Pušlar, Joker Out in Dan D na osrednjo tržnico najstarejšega slovenskega mesta privabil številne mlade in tiste, ki so mladi po srcu, z vseh koncev Slovenije in okoliških držav.

Mladen Delin in njegova žena Ana v družbi rockerjev iz skupine Dan D. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

»Festival Arsana podira vse rekorde. K nam prihajajo ljudje iz vseh koncev in krajev, uporabljajo naše kapacitete in uživajo v naši kulinariki,« pravi Mladen Delin, idejni oče festivala, ki ne skriva več, da ponudbe za vodenje festivalov prihajajo iz vseh koncev Slovenije. »Zavedamo se, da po Festivalu Ljubljana postajamo drugi najmočnejši festival pri nas. S trdim delom in vedno boljšimi izvajalci ter seveda s kakovostjo ponudbe pa ne mislimo odnehati,« še doda.

Arsana je prvi festival, ki je dal priložnost takrat še neuveljavljenim rockerjem Joker Out pred tremi leti, pa skupini MRFY, ki je prav tako postala fenomen.

Osrednja ptujska tržnica je pokala po šivih. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Irena Porekar Kacafura iz Pokrajinskega muzeja Maribor v družbi hčerke Vite in njenega partnerja Jana Harba. FOTO: MP Produkcija/pigac.si