Ni dobre skladbe brez dobrega besedila

Roko na srce, marsikdo ne ve, da v Sloveniji že 25 let obstaja Društvo pesnikov slovenske glasbe (DPSG), ki združuje pisce besedil, predvsem tiste, ki pišejo za narodno-zabavne izvajalce. Osnovna skrb društva je, da besedila, ki jih ustvarjajo, niso sama sebi namen, temveč so slovnično pravilna, smiselna, povedna in, ne nazadnje, da pri ustvarjanju upoštevajo tudi metriko.

A žal so pisci besedil v primerjavi z avtorji glasbe in aranžmajev manj opaženi, da ne rečemo spregledani, nekateri mediji, to je še zlasti opazno na televizijah, pa avtorjev skladb sploh ne navajajo.

Ustanovni člani DPSG (zgoraj z leve) Majda Rebernik, Franci Ankerst, Vera Kumprej, Ivan Sivec, Vera Šolinc, Jože Smrekar in njegov brat dvojček Franci Smrekar, Janez Hvale, (spodaj) Malči Božič, Ivan Malavašič, Fanika Požek, France Žnidaršič in Metka Ravnjak Jauk FOTO: Arhiv Društva

»V prvi vrsti je DSPG kolektivni branik pred napačno rabo slovenskega jezika v besedilih. Ima pa tudi širšo družbeno korist, saj ni vseeno, kaj poslušalstvo dobi in čemu je izpostavljeno,« je že pred štirimi leti, ko je bil izvoljen za predsednika društva, poudaril Igor Pirkovič, ki je sredi septembra letos, ko so se člani DSPG zbrali ob srebrnem jubileju v Gostilni Repanšek na Homcu, predal žezlo novoizvoljenemu predsedniku Mateju Trstenjaku, programerju industrijskih procesov iz Banovcev, ki je predstavnik mlajše generacije tekstopiscev in je v zadnjih letih na festivalih narodno-zabavne glasbe prejel številne nagrade. Napisal je že prek sto besedil, približno polovica od tega je že uglasbenih.

Odlična besedila odzvanjajo v ušesih

A vrnimo se v leto 1996, ko se je 13 uspešnih tekstopiscev, in sicer Majda Rebernik, Franci Ankerst, Vera Kumprej, Ivan Sivec, Vera Šolinc, Jože Smrekar in njegov brat dvojček Franci Smrekar, Janez Hvale, Malči Božič, Ivan Malavašič, Fanika Požek, France Žnidaršič in Metka Ravnjak Jauk, zbralo na ustanovnem občnem zboru, prav tako v Repanškovi gostilni na Homcu, za prvega predsednika pa so pred 25 leti izbrali Ivana Sivca, ki je ostal na čelu društva dva mandata. Za njim so se na čelu DSPG zvrstili še Vili Bertok, Tone Gričnik, Matej Kocjančič in Igor Pirkovič, ki je bil predsednik vse do letos. Franci Smrekar je tisti, ki je dal pobudo, da bi se tekstopisci sploh povezali v društvo, v katerem je še vedno zelo aktiven tudi sam.

Danes je včlanjenih nekaj več kot 30 tekstopiscev, nekaj članov je podpornih, a je to, glede na število glasbenikov in ansamblov pri nas, pravzaprav malo. »Na žalost je vedno manj tudi ustanovnih članov društva. Že prvi mesec po ustanovitvi društva se je poslovil moj brat dvojček Jože, letos smo se poslovili od Janeza Hvaleta. Žal tudi ni več Majde Rebernik, pa Franca Ankersta in Ivana Malavašiča ter Fanike Požek, ki so v zakladnico slovenske narodno-zabavne glasbe prispevali veliko lepih besedil za znane ansamble. In številne skladbe bratov Avsenik, Lojzeta Slaka, Franca Miheliča, bratov Poljanšek, Franca Flereta, Beneških fantov, Francija Zemeta in drugih, ki so danes tako rekoč ponarodele, so postale uspešne tudi na račun odličnih besedil, ki nam odzvanjajo v ušesih, kakor hitro slišimo prve tone.

Spomnimo se denimo Slakove polke Ta sosedov Francelj ali valčka Deželica sonca in grozdja, ki sta le dve od številnih, ki so se v srca poslušalcev zasidrale tudi na račun besedila, ki ga znamo peti vsi,« je prepričan Franci Smrekar, ki se trudi, da bi se pomena dobrih besedil skladb bolje zavedali tudi mladi glasbeniki, ki so danes precej samozavestni in besedila pogosto pišejo sami.

Se pa še najdejo takšni, ki se obrnejo na priznane pisce, ki so člani DPSG in redno sodelujejo tudi v komisijah na festivalih, kjer podeljujejo nagrade najboljšim piscem besedil. Eden takih je vurberški festival, kjer so leta 2019 prvič podelili plaketo, imenovano po pokojni Faniki Požek. To je letos za besedilo Rojen v napačnem času prejel Matej Kocjančič, prav tako član DPSG.

Člani na srečanjih razpravljajo o izzivih, problemih in načrtih za prihodnost pa tudi avtorskih pravicah. »Zagotovo drži, da brez dobrega besedila ni dobre skladbe,« sklene Smrekar, tudi sam avtor številnih znanih besedil.

Nujna digitalizacija

In kaj je ob prevzemu nove funkcije povedal Matej Trstenjak, ki bo DPSG vodil naslednja štiri leta? Poudaril je, da si bo prizadeval tudi laični javnosti podrobneje predstaviti samo društvo in delo njegovih članov, ki se že četrt stoletja trudijo za dobrobit tekstopiscev in slovenske glasbe nasploh. Po njegovem je nujna digitalizacija, saj se bodo le tako približali tudi mlajši generaciji glasbenikov. »Številni mladi ne poznajo članov društva, niti ne vedo, da je nekdanji predsednik mag. Ivan Sivec, denimo, napisal besedilo za valček Kjer lastovke gnezdijo, ki ga izvaja Ansambel Franca Miheliča.

30 tekstopiscev je včlanjenih v društvo, nekaj članov je podpornih, kar je malo glede na število glasbenikov in ansamblov pri nas.

Ali da je Vili Bertok napisal besedilo za valček Da spočijem se na tvoji rami, ki ga znamo peti vsi in so ga izvajali Slapovi in nedavno preminuli Jože Skubic. Pa da je Matej Kocjančič avtor besedila za valček Sin, s katerim je Ansambel Vikend leta 2015 zmagal na 20. festivalu Slovenska polka in valček, ali da je Igor Pirkovič napisal besedilo za pesem Verjamem, ki jo poje Eva Boto,« poudarja Trstenjak, ki bi bil vesel, če bi se jim v društvu pridružili tekstopisci drugih zvrsti slovenske glasbe.