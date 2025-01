Neil Young bo kljub vsemu prišel na Glastonbury

Enaintridesetega decembra lani je kanadski kantavtor Neil Young sporočil, da ne bo nastopil na glasbenem festivalu Glastonbury, ki bo potekal konec junija letos. A že po nekaj dneh si je premislil in sporočil, da bo s skupino vendarle odpotoval na angleško podeželje. Pripadla mu bo čast zvezde večera.

Odpoved in napoved

Devetinsedemdesetletni kanadski pevec, kitarist, komponist in avtor besedil je nastop odpovedal, ker da je na festivalu preveč korporativnega vpliva. Ob tem se je obregnil ob dejstvo, da pri organizaciji festivala sodeluje britanska javna radiotelevizija BBC, ki naj bi silila ustvarjalce početi reči, za katere nimajo interesa. O Youngovi odločitvi, da ne bo nastopil, so poročali tudi na BBC. V nenavadnem poročilu na njihovem spletnem portalu je pisalo, da javni servis zadeve ne komentira.

Kanadski glasbenik je priznal, da so ga k njegovi prvotni odločitvi, da ne nastopi na Glastonburyju, privedle napačne informacije. Foto: Joshua Roberts/Reuters

Zasedba Crosby, Stills, Nash & Young med nastopom leta 1970. Foto: CMA/Atlantic Records/Wikimedia Commons, javna domena

Potem je Neil Young spremenil odločitev. Že ob odpovedi je poudaril, da je Glastonbury eno od njegovih najljubših koncertnih prizorišč, ob odločitvi, da bo na festivalu vendarle nastopil, pa je na spletni strani zapisal, da je nastal nesporazum. »Zaradi napačne informacije sem se odločil, da ne bom nastopil na festivalu Glastonbury, ki mi je bil vedno všeč,« je sporočil in dodal: »Na srečo je festival zdaj spet na našem seznamu in veselimo se igranja! Upam, da se vidimo!«

Kanadski glasbenik je kot zvezda večera na Glastonburyju zadnjič nastopil leta 2009. Na seznamu verjetnih nastopajočih je bil že leta 1997, a takrat zaradi poškodbe ni nastopil. Leta 2009 je končal nastop s pesmijo Beatlov A Day in the Life (na odru se mu je pridružil Paul McCartney) ter s podaljšano verzijo svoje himne svobodi Rockin' in the Free World. Kdo bi vedel – morda oda svobodi danes zveni nekoliko nenavadno, če vemo, da je Youngovo pesem med obiskom Kijeva v enem od klubov odbrenkal ameriški državni sekretar Antony Blinken.

Piramidni oder v Glastonburyju je rezerviran za največje zvezde. Lani so na njem igrali Coldplay. Foto: Oli Scarff/AFP

Šest desetletij ustvarjanja

Neil Young nastopa in potuje 60 let. Na začetku glasbene poti je nanj najbolj vplival Bob Dylan. Na koncu šestdesetih let prejšnjega stoletja je večkrat sodeloval v skupini Crosby, Stills, Nash & Young, ki je veljala za superskupino country glasbe. Vmes je muziciral kot samostojni glasbenik ali s skupinami. Sredi osemdesetih let prejšnjega stoletja si je nakopal precej zamer, ko je podpiral tedanjega republikanskega predsednika Ronalda Reagana, ponoven vzpon je doživel na začetku devetdesetih, ko so ga kot vzornika navajale skupine, kot sta Nirvana in Pearl Jam. Velja tudi obratno: pri petdesetih letih je Neil Young marsikaj pobral pri Nirvani in njenem pevcu ter kitaristu Kurtu Cobainu.

Čeprav je skoraj ves čas živel v ZDA, je dobil ameriško državljanstvo šele leta 2020. Takoj zatem je zapisal, da je predsednik Donald Trump sramota za njegovo državo.