Na emmyjih slavili Nasledstvo in The Bear (FOTO)

Z zlatimi globusi in odličji ameriških filmskih kritikov že za nami je sezona podeljevanja nagrad največjim presežkom filma in televizije v polnem razmahu.

Letos morda še odtenek bolj natrpana, saj so v nedeljo zvečer razprostrli tudi rdečo preprogo za prestižne emmyje, ki bi morali v zaslužene roke sicer romati že septembra minulo leto, a so ta najvišja televizijska priznanja zaradi dvojne stavke scenarističnega in igralskega ceha podeliti s štirimesečno zamudo.

Jeremy Allen White in Ayo Edebiri sta komični seriji The Bear prinesla igralski odličji. FOTO: Mario Anzuoni, Reuters

Morda tudi zaradi tega večer ni postregel s pretiranimi presenečenji, saj so kraljevale serije, ki so že s podelitve zlatih globusov odnesle največ nagrad. Kot je bila noč zlatih globusov namreč v znamenju serij Nasledstvo, The Bear in Beef, tako so teiste kraljevale tudi emmyjem. Prvi dve sta domov odnesli kar vsaka po šest kipcev, Netflixova omejena serija Beef pa zgolj enega manj.

V velikem slogu

Serija Nasledstvo, ki se je s četrto sezono lani poslovila od gledalcev, odhaja v velikem slogu. Že tretjič zapored je namreč slavila v najpomembnejši kategoriji najboljše dramske serije, odnesla je odličji za režijo in scenarij, zahvaljujoč Kieranu Culkinu, Sarah Snook in Matthewu Macfadyenu pa je slavila tudi v igralskih kategorijah. »To je zgodba o družini, ki pa se prepleta tudi s politiko. Serije na začetku ni bilo lahko prodati,« se je Jesse Armstrong, njen ustvarjalec, zahvalil televizijski mreži HBO, da je tvegala in verjela vanj in v zgodbo.

Ali Wong je prva igralka azijskega rodu, ki je osvojila kipec za glavno žensko vlogo. FOTO: Mario Anzuoni, Reuters

Gledalci so Nasledstvo v štirih letih predvajanja očitno vzeli za svoje. Za novega ljubljenca občinstva se je zdaj izkazala prva sezona komične serije The Bear, ki se s šestimi kipci Nasledstvu lahko postavi ob bok. Ob emmyju za najboljšo komično serijo sta s stranskimi igralskimi odličji slavila Ayo Edebiri in Ebon Moss-Bachrach, z glavno vlogo je najbolj prepričal Jeremy Allen White, priznanji za režijo in scenarij pa sta šli ustvarjalcu Christopherju Storerju. V kategoriji komičnih serij je emmyja za glavno vlogo sicer dobila Quinta Brunson za vlogo v seriji Abbott Elementary.

Med miniserijami je slavila Netflixova Beef, ki je izmed petih kipcev pobrala tudi nagradi za glavnega igralca in igralko, ki sta šli Stevenu Yeunu in Ali Wong. Slednja se je v emmyjevsko zgodovino vpisala kot prva igralka azijskega rodu s tem najpomembnejšim igralskim odličjem.

Serija Zadnji med nami si je obetala veliko, a ostala brez nagrade. FOTO: Press

Med osmoljenci večera sta verjetno seriji Ted Lasso in Zadnji med nami, ki sta šli v emmyjevsko dirko z 21 oziroma 24 nominacijami, odšli pa praznih rok. A največji poraženec emmyjevske zgodovine je serija Pokličite Saula (Better Call Saul), ki je v času svojih šestih sezon pobrala skupno 53 nominacij, a vendar ni dobila niti ene same nagrade.