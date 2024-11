Na 62. Viennalu slavil Mo Harawe

Drama Village Next To Paradise (Vas blizu raja) v Somaliji rojenega avstrijskega režiserja Moja Haraweja je bila izbrana za najboljši celovečerni film letošnjega 62. filmskega festivala Viennale, ki se je s podelitvijo nagrad na Dunaju končal 29. oktobra.

Celovečerni prvenec Moja Haraweja je ob nagradi za najboljši avstrijski film prejel še 10.000 evrov in dodatne sponzorske nagrade. Govori o družini, ki se sooča z izzivi sodobnega življenja, pri tem pa jo vodita ljubezen in zaupanje.

Trajal je 13 dni. FOTO: Markus Wache

Posebno nagrado

Posebno nagrado v višini 5000 evrov so namenili dokumentarcu avstrijske režiserke Ruth Beckermann Favoriten, v katerem je avtorica več let spremljala dogajanje v razredu osnovne šole v istoimenskem okrožju Dunaja. Nagrado mednarodnih filmskih kritikov fipresci je prejel film kanadskega režiserja Matthewa Rankina Une Langue Universelle, ki se ukvarja z vprašanji migracij in izgona, in to v obliki komedije, ki je neobičajna za te teme.

Filmsko nagrado Erste Bank, ki ustvarjalcem omogoča bivanje v New Yorku in predstavitev filma v tamkajšnjem mednarodnem centru za ohranjanje, proučevanje in razstavljanje filma in videa, so namenili češki režiserki Klari Tasovski za avstrijsko koprodukcijo Ješte Nejsem, Kym Chci Byt, kjer je v ospredju češka fotografinja Libuše Jarcovjakova.

Nagrajeni režiser je v Somaliji rojeni avstrijski državljan.

Žirija bralcev avstrijskega časnika Der Standard je med filmi, ki še niso distribuirani v Avstriji, izbrala film Fario režiserke Lucie Prost. Izbira pomeni, da bo omenjeni avstrijski časnik film, če bo pridobil avstrijskega distributerja, podprl z brezplačnim prostorom za oglaševanje. V 13 festivalskih dneh so letos na Viennalu našteli približno 75.800 ljubiteljev filma, kar je za 500 več kot lani.