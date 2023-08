Mojster polnjenja koncertnih prostorov prihaja v Slovenijo

9. septembra se na odru velenjske Viste obeta čaroben večer v družbi večnega mladeniča Zdravka Čolića, ki bo predstavil svoje največje uspešnice. In teh se je v 45 letih glasbene kariere nabralo kar precej. Leta 1951 rojeni Sarajevčan, ki ga je kot otroka bolj zanimal šport kot glasba, je bil v gimnazijskih letih član zasedbe Ambasadori. Leta 1972 se je odločil za samostojno kariero in se povzpel na vrh glasbenih lestvic s hitom Sinoć nisi bila tu, sledil je nastop na Evroviziji s pesmijo Gori vatra, temu pa mnogi uspešni albumi, razprodani koncerti, ponarodele pesmi ter evforija oboževalk.

Energični 72-letnik še vedno navdušuje staro in mlado tako v državah nekdanje Jugoslavije kot drugod po svetu. Njegov koncert na razprodani Marakani si je ogledalo okrog 75.000 ljudi, le leto in pol zatem, ko je odprl in nato dvakrat zapored napolnil beograjsko Areno, pa je Čolić dokazal, da brez težav napolni kateri koli koncertni prostor. Večine glasbe ne piše sam, kot avtorji nekaterih pesmi pa se pojavljajo Đorđe Balašević, Dino Merlin, Arsen Dedić, Marina Tucaković, Momčilo Bajagić in drugi. Zadnji studijski album je izšel v letu 2017 z naslovom Ono malo sreće in požel pravi uspeh, ki ga boste občutili tudi na njegovem prihajajočem koncertu v Sloveniji.