Modrijani bodo razvajali z ljubezenskimi pesmimi in posebnimi gosti

Modrijani osebno je posebna koncertna turneja, ki je namenjena vsem generacijam, še posebno tistim, ki imajo raje umirjene koncerte, na katerih lahko sedijo in uživajo v petju pesmi.

Zabavne zgodbe Modrijanov in obiskovalcev nasmejijo tako ene kot druge, s tem pa med seboj ustvarijo domače vzdušje. Obiskovalci se počutijo, kot da bi Modrijani nastopali pri njih doma.

Posebni gost koncerta bo Silvo Pliberšek, Oplotničan z žametnim glasom. FOTO: Boris Kovačič

12. aprila bodo še zadnjič gostovali, in sicer v Semiču.

»Tokrat bomo naše poslušalce razvajali z izbranimi ljubezenskimi pesmimi pa tudi posebnimi gosti,« pravi Blaž Švab in razkriva, da se jim bodo na koncertih na odru pridružili Uroš in Tjaša Steklasa ter Silvo Pliberšek. Modrijani koncertno turnejo začenjajo ta četrtek v Zagorju ob Savi, kjer so dvorano že razprodali, že v petek bodo gostovali v Kozjem v osrčju Kozjanskega. Prihodnji četrtek, 25. januarja, bodo v Staršah, dan pozneje v Vojniku.

Na valentinovo, 14. februarja, jih bo pot zanesla na Vransko, dan pozneje bodo gostovali na Čatežu, 16. februarja pa še na Gorenjskem, v Tržiču. 22. februarja bodo v Žireh, 23. v Puconcih. Že 7. marca bodo v Dobrovi, 21. marca v Pliberku, 22. marca pa na Dolenjskem, v Mirni Peči, 23. marca se jih bodo razveselili tudi v Oplotnici, od koder prihaja njihov gost Silvo Pliberšek. Marčno turnejo bodo 24. sklenili v Pivki, 12. aprila pa še zadnjič gostovali v Semiču.

Komaj čakajo, da predstavijo svoje najlepše ljubezenske viže.

Sicer pa Modrijani pravijo, da niso zgolj ansambel, so družina, ki živi svoje sanje. Blaž Švab s svojim čutom za ljudi osvoji publiko, takoj ko stopi na oder, njihov Rok Švab pa jih razveseli, ko raztegne svoj meh in zapoje. Franjo Oset ni zgolj basist, igra še druge inštrumente, sklada in aranžira, njegov brat Peter Oset, ki je sredi decembra drugič postal očka, zna z otroki, saj je učitelj, ki znanje prenaša tudi na najmlajše.

Poseben biser je peti Modrijan, Sergije Lugovski, o katerem preostali člani ansambla pravijo, da je fant tisočerih talentov, ki vedno in povsod očara vse. Modrijani komaj čakajo, da predstavijo svoje najlepše, tokrat ljubezenske viže.