Kontroverzna Igra lignjev se vrača (FOTO)

Kontroverzna Netflixova serija Igra lignjev (Squid Game) se vrača na platformo. Kot so sporočili, bo druga sezona na ogled od 26. decembra. Hkrati so razkrili, da bo imela serija še tretjo, zadnjo sezono.

Igra lignjev je postala prava globalna uspešnica, na pretočni platformi je dosegla več kot 1,65 milijarde ogledov v prvih 28 dneh, ogledalo pa si jo je rekordnih 111 milijonov naročnikov.

Serija spremlja ljudi, ki so v finančnih težavah, a se jim ponudi možnost za sanjski zaslužek. Če sprejmejo skrivnostno povabilo, da sodelujejo v igri preživetja, lahko osvojijo milijone dolarjev. Igre, v katerih morajo sodelovati, so na prvi pogled nedolžne in lahke za igranje, vendar se za tiste, ki izpadejo, končajo s smrtjo. Vse skupaj se odvija na izoliranem otoku, udeleženci pa so zaprti do konca.

Ustvarjalci serije naj bi z Igro lignjev opozorili na negativne plati sodobnega kapitalizma, kot je neenakomerno razporejeno bogastvo, kritike pa so si prislužili zaradi zelo nazornega upodabljanja okrutnosti, sadizma in množice trupel. Serija, ki se dogaja v Seulu, je v Veliki Britaniji dobila svoj resničnostni šov. TV-oddaja Squid Game: The Challenge (Igra lignjev: Izziv) ponuja zmagovalcu skoraj 42 milijonov evrov, kar je največja nagrada v zgodovini resničnostnih šovov. Sodeluje kar 456 tekmovalcev (enako kot v seriji), ki niso igralci in seveda po izpadu iz igre umrejo le simbolično. Kljub temu da tekmovalcev po prvi igri rdeča luč, zelena luč (pri nas jo igramo kot Ljubljana, Zagreb, Beograd, stop) niso odnesli s prizorišča v krstah, pa naj bi bili mnogi udeleženci v igri resno poškodovani. Netflix je sicer takšne poškodbe zanikal.

Prva sezona serije Igra lignjev v središče dogajanja postavlja zasvojenca z igrami na srečo, ločenca Seong Gi-huna (Lee Jung-jae), ki bi z igro v tekmovanju rad poskrbel za svojo hčerko in ji omogočil boljše življenje. Čeprav zmaguje v igri, pa mu vse, kar mora za zmago narediti, in vse, kar vidi na tekmovanju, povzroči hude travme. Prva sezona ima devet delov, predvajati pa so jo začeli 17. septembra 2021. Avtor in režiser nadaljevanke je Hwang Dong-hyuk.

Ekipa resničnostnega šova Igra lignja, John Hay, Tim Harcourt, Nicola Brown in Stephen Lambert, je prejela britansko nagrado bafta. FOTO: Hollie Adams/Reuters

Avtor južnokorejske serije je Hwang Dong-hyuk.

V Južni Koreji je močna priljubljenost serije povzročila preobremenitev medmrežne infrastrukture, zaradi česar je tamkajšnji ponudnik medmrežnih storitev celo tožil Netflix in zahteval odškodnino. V tujini so po uspehu serije opazili povečanje zanimanja za učenje korejskega jezika.