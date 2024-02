Konec tedna v znamenju filmskih nagrad

Konec tedna je bil nedvomno filmsko obarvan. V Parizu so namreč podelili francoske filmske nagrade cezar, nekakšne francoske oskarje, na katerih je slavila sodna drama Anatomija padca režiserke Justine Triet. V Berlinu se je s podelitvijo medvedov sklenil Berlinale, na katerem je morda nekoliko presenetljivo že drugo leto zapored v kategoriji najboljšega filma slavil dokumentarec, in sicer francosko-senegalske režiserke Mati Diop, ki v filmu tematizira vrnitev 26 umetnin, ki so bile v času francoske kolonizacije ukradene kraljestvu Dahomej, zdajšnji državi Benin.

Na drugi strani luže, v Los Angelesu, pa so podelili nagrade ameriškega igralskega ceha, na katerih je – kot že prej na baftah in zlatih globusih – prepričljivo pometel s konkurenco Oppenheimer režiserja Christopherja Nolana. Slavil je namreč v najpomembnejši kategoriji naj filma in odnesel tudi odličji za najboljšo moško glavno in stransko vlogo.

Komaj druga ustvarjalka, nagrajena za režijo

Anatomija padca, ki je slavila že na canskem festivalu in se v oskarjevsko dirko podaja s kar petimi nominacijami, tudi za film, režijo in najboljšo žensko vlogo, je svoj zmagoslavni pohod nadaljevala na podelitvi cezarjev. Izmed šestih nagrad je namreč pobrala tudi odličji za režijo in izvirni scenarij, s čimer se je Trietova v skoraj polstoletno podeljevanje cezarjev zapisala kot komaj druga ustvarjalka, nagrajena za režijo.

Nemška igralka Sandra Hüller je na podelitvi francoskih cezarjev prepričala s svojo igro. FOTO: Johanna Geron/Reuters

Zmagovalna lenta pa je nekoliko presenetila Sandro Hüller, ki se sicer poteguje za igralskega oskarja, a jo je osvojeni cezar za glavno žensko vlogo globoko ganil, še posebno ker jo je osvojila kot tujka. »Tega ne bi pričakovala, še posebno ne kot Nemka. Na snemanju jezik in poreklo nista bila ovira, ampak priložnost.«

Konec tedna se je sklenil tudi desetdnevni mednarodni festival v Berlinu, na katerem se je za medvede potegovalo 20 filmov. Najodličnejšega zlatega medveda za najboljši film je prejel, kot rečeno, dokumentarec Dahomey francosko-senegalske režiserke Mati Diop, ki se je v zgodovino svetovne kinematografije sicer vpisala kot prva temnopolta režiserka, ki je prejela nagrado grand prix v Cannesu, in sicer leta 2019 s filmom Atlantics.

Režiserka Mati Diop je pobrala najodličnejšega zlatega medveda za najboljši film. FOTO: Liesa Johannssen/Reuters

Srebrnega medveda, veliko nagrado režije, je prejel Hong Sangsoo za film z angleškim naslovom A traveler's needs. Nagrada žirije je šla filmu L'empire režiserja Bruna Dumonta. Srebrnega medveda za najboljšo režijo je prejel Nelson Carlos De Los Santos Arias za film Pepe, s srebrnim medvedom za najboljši scenarij pa je bil nagrajen Matthias Glasner za film Sterben, ki ga je tudi režiral. O dobitnikih medvedov je sicer odločala mednarodna žirija, ki ji je letos predsedovala mehiško-kenijska igralka Lupita Nyong'o.