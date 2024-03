Kataya sledi svojim sanjam

Pevka Katja Ajster, bolj poznana pod vzdevkom Kataya, je te dni izdala novo skladbo z naslovom Vse, kar si zaželiš. Besedilo je napisala sama, glasba in aranžma pa sta delo dveh preizkušenih glasbenikov, Kevina Koradina, ki se je pod skladbo podpisal tudi kot producent, in Clifforda Goila.

»Besedilo sem črpala iz svojega življenja in odraščanja ob želji, da sledim svojim sanjam, ne glede na morebitno nerazumevanje ali pomanjkanje podpore iz okolice. Vsi so mi govorili, kaj vse bi morala narediti ali imeti ob določeni starostni prelomnici, a vsak od nas ima svoj svet, lastno pot, po kateri koraka, in srce, ki glasno šumi in pripoveduje svojo zgodbo. Sporočilo pesmi je, naj vsak sledi svojim sanjam, saj lahko ob koncu življenja najbolj obžalujemo ravno to, da nismo poslušali sebe in nismo hodili po svoji poti in s tem izpolnili svojega poslanstva,« pravi pevka, ki je v svoji bogati karieri sodelovala že s številnimi glasbeniki, orkestri in skupinami.

Za seboj ima veliko nastopov po Sloveniji in tujini, večkrat je bila gostja v različnih televizijskih oddajah ter se je udeleževala večjih glasbenih prireditev, kot sta Slovenska popevka in Ema.