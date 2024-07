Joker Out nastopili v Srbiji! Poglejte, koliko ljudi je prepevalo z njimi (FOTO, VIDEO)

Slovenska senzacija Joker Out, ki je lansko leto očarala evrovizijsko publiko, letos koncertira po Evropi. Ta vikend se mudijo v srbskem Novem Sadu, kjer so v petek, 12. julija, nastopili na velikem festivalu Exit. Njihov nastop si je ogledala večtisočglava množica, kot je videti na njihovi objavi na Instagramu, pohvale pa se med komentarji kar vrstijo.

»Nikoli ne bom pozabil Krisa in Bojana v teh oblekah,« je zapisal prvi, »Yugo rock se je vrnil!« pa je vzhičeno komentiral drugi. »Hvala za še eno nepozabno noč,« je dodal nekdo.

Poleg Joker Out so med letošnjimi nastopajočimi še pankerji The Exploited, slavna pop-rap skupina Black Eyed Peas, skorajšnji zmagovalec Eurosonga Baby Lasagna, pa tudi manjši slovenski izvajalci, kot sta raperka Masayah in metal skupina Morost.