Jelena Rozga kipi od ponosa: tega, kar se je zgodilo, ni pričakovala (VIDEO)

Pred mesecem dni, ko je Jelena Rozga objavila novo pesem Lavica, si ni mogla predstavljati, kakšen plaz čustev in reakcij bo ta pesem povzročila in prebudila pri ljudeh. Zdi se, da je Lavica postala več kot pesem; postala je himna moči in ponosa, ki je osvojila srca predvsem poslušalk, pa tudi poslušalcev po vsej regiji.

Od trenutka objave brez napovedi, promocije in videospota je Lavica sama našla pot do src ljudi. Že štiri tedne pridobiva priljubljenost in ima več kot dva milijona ogledov. Pesem je dokaz, da dober singl vedno najde pot do ljudi. Lavici mnogi glasbeni poznavalci napovedujejo še večji uspeh od Jelenine največje uspešnice Bižuterija.

Jelena je trenutno na poletni turneji in kjer koli se pojavi, podira ne le svoje, temveč tudi tuje rekorde, obiskovalci pa stihe nove pesmi prepevajo kot v transu.

Uspeh je vrhunska vokalistka predvidela že ob prvem poslušanju: »Ko sem posnela to pesem, sem začutila nekaj posebnega. Vedela sem, da bodo ljudje začutili moč levinje. Pravijo, da je lev najponosnejša žival, in to želim, da ste tudi vi – ponosni nase, na svoje uspehe, na svoje padce, na svoje izbire in na svoje življenje. Želim vam, da prebudite moč leva v sebi, še posebno takrat, ko mislite, da je nimate, in nikoli, ampak res nikoli nikomur ne dovolite, da se do vas obnaša, kot da ste bižuterija.«

S pesmijo opominja, da v vsakem izmed nas živita moč in ponos. FOTO: Franjo Matković

Uspešna turneja

Proti koncu leta bo Jelena zaključila uspešno, regionalno in razprodano turnejo Minut srca mog s spektakularnim koncertom v sarajevski Zetri. Ta turneja je zaznamovala že skoraj 30 let Jelenine glasbene kariere in pokazala, kako trdno pevka stoji na samem vrhu regionalne glasbene scene. Rekordno uspešno leto pa bo zaključila v Sava centru v Beogradu. V rekordnem času je namreč razprodala kar dva koncerta in trenutno je v prodaji že tretji.

Pesem ima že več kot dva milijona ogledov. FOTO: Franjo Matković

To je zagotovo leto za spomine ene levinje, dvojne levinje, če smo natančni, saj je Jelena tudi po horoskopu levinja. Ali je to povezano s horoskopom, ne vemo, ampak njena energija, strast in neomajna volja so lahko zgled vsem, ki sledijo njenemu glasbenemu popotovanju.

Lavica je pesem, ki ne le navdihuje, ampak tudi opominja, da v vsakem izmed nas živita moč in ponos, ki ju moramo prebuditi in negovati.

