Izolski harmonikarji so polnoletni: tudi letos so izpeljali lep dogodek

Obalno kulturno društvo harmonikarjev Izola je v soboto v letnem kinu Arrigoni organiziralo tradicionalno revijo harmonikarjev. »Zelo smo veseli, da je naša Revija harmonikarjev Izola tradicionalna. Na njej se predstavijo tako mladi kot starejši harmonikarji in harmonikarice pa tudi različne zasedbe. Poleg tega se prav vsako leto v društvu potrudimo in povabimo medse zanimive goste, ki popestrijo ta naš dogodek,« je ponosno povedal Andrej Gropajc, svetovni prvak v igranju harmonike, ki ima v Kopru zasebno glasbeno šolo Sv. Anton.

»Poudariti moram, da na reviji ni zmagovalca, saj ni tekmovalnega značaja. Pomembno je, da se s takim dogodkom ohranja glasbo ljudskega izročila in spodbuja mlade k ustvarjalnosti ter k nastanku različnih zasedb s harmoniko, s čimer se širi prepoznavnost tega inštrumenta. Za nas so prav vsi nastopajoči zmagovalci. Vsi prejmejo priznanje in se potegujejo za osem različnih nagrad za spodbudo za igranje na harmoniko,« je Gropajc strnil misli ob koncu uspešne revije. Kot dodaja, je Obalno kulturno društvo harmonikarjev Izola letos postalo polnoletno, kar pomeni, da je v tem času dodobra dozorelo in upravičilo svoj obstoj.

23 harmonikarjev

Letos se je na reviji, ki je potekala ob robu ribiškega praznika, predstavilo kar 23 harmonikarjev in šest drugih zasedb. Med njimi so kot gostje nastopili Orkester harmonikarjev Mikola in ansambel Istrski fantje, zaplesali pa so člani Folklorne skupine Oljka iz Hrvatinov. Spodbudno je, da so bili med nastopajočimi po večini mladi nadobudni harmonikarji in harmonikarice, nekaj pa je bilo tudi starejših ljudskih godcev, ki so prišli iz vse Slovenije ter celo Hrvaške in Italije. Predstavil se je tudi domači Orkester harmonikarjev Izola, amaterska skupina društvenih harmonikarjev. Člani so samouki, začetniki kot tudi učeni harmonikarji in predvsem ljubitelji tega inštrumenta.

S takim dogodkom se ohranja ljudsko izročilo, spodbuja ustvarjalnost mladih ter nastanek harmonikarskih zasedb.

Društvo je podelilo tudi nekaj nagrad za spodbudo; prejeli so jih 8-letna Lara Ivančič Kovačič kot najmlajša harmonikarica, 65-letni Zlatko Mohorič kot najstarejši harmonikar, Grega Abram za najboljši nastop, Martin Gračnar za virtuozni nastop, Nik Baškovč kot perspektivni mladi harmonikar, Sinja Gračnar kot najboljša harmonikarica, za izviren nastop je nagrado prejela skupina Nežini fantje, kot najboljša zasedba pa Ana Poznič trio.