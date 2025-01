Izjemen nabor dogodkov: festival ljubezni, umetnosti in vandranja

Z začetkom LUV festa, festivala ljubezni, umetnosti in vandranja, se bo mestno jedro za dober mesec spremenilo v umetniško galerijo na prostem. Njen osrednji del bo nova, svetlobno-zvočna instalacija umetnika Tilna Sepića Vodni oscilator na Bregu nad Ljubljanico, posebej zasnovana in oblikovana za LUV fest. Pet svetlečih krogel bo v krožnih gibih švigalo nad reko in ustvarjalo neskončen ples svetlobnih teles – zrcalo človekovega notranjega sveta, ki nikoli ne miruje, temveč se nenehno giblje, iskri in preobraža.

Park Zvezda bo prizorišče projekta Oblečene svetilke, ki je nastal v sodelovanju z ljubljanskimi osnovnimi šolami. Vseh 28 svetilk v parku bo okrašenih z lampijoni iz recikliranega materiala, ki so jih izdelali učenci ter poslikali z motivi ptic.

Po Gradaščici bodo spuščali gregorčke.

Že tradicionalna festivalska instalacija Brbotanje Mateja Bizovičarja se bo letos razprostrla na Gornjem in Starem trgu ter na Študentski, Ribji in Ključavničarski ulici. Vsaka lokacija bo nosilka lastne zgodbe, ki se navezuje na različne vidike ljubezni, kot v prejšnjih letih pa Brbotanje vabi ljudi v očarljive, a pretežno manj znane kotičke mesta.

Nepogrešljiv del galerije na prostem bodo ves čas festivala tudi lične ptičje hišice (ptice so ne nazadnje znanilke pomladi in simbol zaljubljenih), razpete med hišami v Wolfovi ulici, in ročno izdelane cvetlične obešanke v obliki srca in z motivom ptic.

V času festivala bodo na voljo posebna vodstva po umetniški galeriji na prostem, ki bodo razkrivala tudi ljubezenske zgodbe o Ljubljani. Na prostem bo tudi ena najodmevnejših prireditev LUV festa: »festival plameneče ljubezni« Ana Srčna (28. februarja in 1. marca v Valvasorjevem parku). S stotinami ognjenih in drugih svetlobnih elementov bo obiskovalce vabil na večerni sprehod skozi izjemen svetlobno-doživljajski ambient, ki ga bo zaznamovala goreča ljubezen.

Ptičje hišice za praznik ljubezni

Na Turizmu Ljubljana poudarjajo, da festival prinaša zelo velik nabor najrazličnejših doživetij, med njimi tematska vodenja, delavnice, filmske projekcije, razstave, glasbene in plesne prireditve ter dogodke za samske in za družine z otroki. Tako bo mogoče, denimo, doživeti poseben večer v Računalniškem muzeju v kulturni četrti Šiška, se sprehoditi z mladimi po LGBTQ+ Ljubljani, odkrivati zgodbe o ljubezni v Mestnem muzeju ali Vili Zlatici, se odpraviti na sprehod po ženski literarni Ljubljani na dan žena ...

Kipelo bo od ustvarjalnosti: v paru se bo mogoče odpraviti v Center Rog na zmenek ob vretenu, v največjem ustvarjalnem središču v Sloveniji bo mogoče tudi speči babko, kolač, poln ljubezni, v Anselmi se bo mogoče udeležiti tečajev šivanja in krojenja.

LUV festu se tudi letos pridružujejo ljubljanski hotelirji in gostinci, ki bodo ponujali posebne hotelske pakete in kulinarične poslastice.

Festival se bo končal 12. marca, dan prej pa bo ob Gradaščici na Eipprovi ulici tradicionalna ljubljanska prireditev Pozdrav pomladi z gregorčki. Ta obuja star ljudski običaj, ko so se obrtniki s spuščanjem lesenih ladjic z gorečimi svečkami po potokih simbolično poslovili od zime in se veselili, da s prihodom pomladi pri delu ne bodo več potrebovali luči.