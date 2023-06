Helena Blagne presenetila: takšne jo nismo vajeni (FOTO)

Slovensko glasbeno divo Heleno Blagne poznamo predvsem po tem, da ima odličen vokal. Marsikdo pa jo pomni tudi zaradi njene vedno urejene pričeske. Na letošnji prireditvi Poletna noč je presenetila s prav posebno skodrano. S takšno pričesko jo nismo vajeni, a treba je priznati, da ji tudi ta zelo pristoji.

Helena je na omenjeni prireditvi zapela. »Ob spremljavi Simfoničnega orkestra Big Banda in Mladinskega pevskega zbora RTV Slovenija sem izvedla skladbo ‘Bil je tako prikupno zmeden’, program je povezovala meni zelo draga in odlična Miša Molk, dirigentsko palico pa je vihtel vedno izvrstni Patrik Greblo, ob njem se na odru vedno počutim tako varno in tako zelo dobro,« je glasbenica po dogodku zapisala na svojem instagram profilu.