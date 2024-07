Frajtonarica je bila prava odločitev

Konec junija je v italijanskem mestu Attimis potekalo tradicionalno 30. evropsko prvenstvo v igranju na diatonično harmoniko, ki so se ga udeležili tekmovalci iz Italije, Slovenije, Avstrije in Hrvaške. Glasbeno šolo Rošer sta na njem zastopala Aljaž Kupec in Danaja Grebenc.

Slednja si je z nastopom v finalu s skladbo Herberta Pixnerja z naslovom Dirty Kathy, v priredbi mentorja Klemna Rošerja, priigrala 99 od 100 možnih točk in postala ne le zmagovalka svoje starostne kategorije, temveč tudi absolutna evropska prvakinja v igranju na diatonično harmoniko za leto 2024, saj je zbrala najvišje število točk med vsemi tekmovalci.

Pravi, da se od harmonike ne bi mogla ločiti.

Kmalu maturantka

Grebenčevo, ki bo jeseni vstopila v četrti letnik gimnazije in jo čaka matura, smo pobarali, ali je poletje čas, ko harmonika večinoma počiva. »Res je, da je poletje čas za nabiranje energije, ki jo bom potrebovala v novem šolskem letu. A glede na uspeh v dosedanjih treh letih upam, da bom tudi četrti letnik in maturo uspešno končala in se brez težav vpisala na študij psihologije ali dentalne medicine. A ker še imam nekaj časa, dopuščam možnost, da se moje želje morda spremenijo,« pravi mlada Korošica, ki kljub počitnicam harmonike ni postavila v kot. »Tudi zato, ker me že septembra čaka svetovno prvenstvo pod okriljem italijanske harmonikarske zveze A.M.I.S.A.D., na katero se vestno pripravljam. Do zdaj sem se ga udeležila že dvakrat in obakrat osvojila naslov mladinske svetovne prvakinje,« pove sogovornica, ki je z družino našla čas za obisk morja in potepanje z avtodomom.

Danaja obiskuje še solo petje, igra klavir in sintetizator. A harmonika ostaja na prvem mestu. »Ko vidim, da je moj trud poplačan, je to dodatna potrditev, da je bila frajtonarica zame prava odločitev,« pove Danaja, ki ji vsak uspeh, četudi še tako nepomemben, ogromno pomeni. Zasluge za to ima tudi njen mentor Rošer, s katerim bosta septembra proslavila desetletnico uspešnega sodelovanja. »Ves čas me motivira in spodbuja. Brez trdega dela in odrekanja pa uspehov ne bi bilo,« je iskrena Grebenčeva, ki svoje znanje nenehno uspešno nadgrajuje z vedno zahtevnejšimi skladbami, kar ji je omogočilo, da je na tekmovanju pokazala vse svoje spretnosti in navdušila komisijo.

V njeni zbirki je okoli 180 nagrad v obliki pokalov in medalj, od tega 97 za osvojena prva mesta.

»Brez mentorja tega uspeha ne bi dosegla. Njegovo znanje, pravilen pristop in podpora so neprecenljivi. Je odličen mentor, pedagog in prijatelj, zato sem počaščena, da sem njegova učenka. Upam, da bo tudi v prihodnje z menoj delil svoje znanje in bova šla novim izzivom naproti,« pravi harmonikarica. Kot dodaja, je hvaležna tudi staršem, ki jo prav tako ves čas podpirajo in ji stojijo ob strani.

Absolutna evropska prvakinja 2024 Danaja Grebenc in njen mentor Klemen Rošer.

Vadi vsak dan

Sama pa ostaja delovna, vztrajna in odgovorna. Še vedno vsak dan vadi harmoniko vsaj dve uri, zdaj med počitnicami tudi več, ker ima več časa. V njeni zbirki je okoli 180 nagrad v obliki pokalov in medalj, od tega 97 za osvojena prva mesta, 30 od teh je bilo absolutnih zmag. Zadnji dve leti sodeluje le še na državnih, evropskih in svetovnih tekmovanjih. »Najbolj sem ponosna na petkratni naslov mladinske svetovne prvakinje, dvakratni naslov absolutne evropske prvakinje ter štirikratni naslov absolutne državne prvakinje. Pa tudi na letošnji naziv absolutne svetovne podprvakinje, absolutne zmagovalke za nagrado Avsenik ter absolutne zmagovalke svetovnega prvenstva v Kanadi,« našteva Danaja, ki se tekmovanj udeležuje z osem kilogramov težko harmoniko. Ima pa še štiri, ki tehtajo kakšen kilogram manj.

»Življenja brez harmonike si ne predstavljam. Postala je sestavni del mojega vsakdana, brez nje ne bi bila popolna. Kljub temu si znam vzeti čas zase in za naravo. Obožujem sprehode s psom, pogosto se nama pridružita tudi naši muci, berem knjige, pojem in si ogledam kakšen dober film. Odkar imam vozniški izpit, pa se rada odpeljem do prijateljice ali babice, ki živi na kmetiji in jo imam neizmerno rada, saj sem pri njej preživela prva štiri leta, dokler nisem šla v vrtec,« sklene pogovor Danaja Grebenc, katere uspehe cenijo tudi v domači občini Dravograd.