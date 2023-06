Florjan in Matic osvojila Šegovčevo plaketo

»Ni lepšega kot raztegniti meh diatonične ali klavirske harmonike in uživati v melodijah, ki jih iz tega med Slovenci zelo priljubljenega inštrumenta izvabljajo tako zelo mladi kot tudi tisti, ki so že v letih. Ko igra harmonika, meni igra srce. Zato zelo rad spremljam različna harmonikarska tekmovanja, udeležujem pa se tudi raznih koncertov,« nam je dejal Alojz Vodišek, eden od mnogih, ki so spremljali tudi letošnje harmonikarsko tekmovanje, imenovano Šegovčeva plaketa.

Letošnje je bilo že drugo po vrsti, ki ga je organizirala Zveza diatonične harmonike Slovenije (ZDHS), potekalo pa je tretjo junijsko nedeljo v koncertni dvorani Glasbene šole v Slovenj Gradcu. Na tekmovanju se je letos zbralo 32 harmonikarjev in harmonikark z različnih koncev Slovenije, eden pa je bil iz Nemčije. Vsi so se z igranjem predstavili strokovni komisiji, v kateri so bili Toni Sotošek, Janez Fabijan in Matic Štavar. Na koncu so sešteli vse točke in podelili eno bronasto priznanje, devet srebrnih in kar 20 zlatih.

Zaigrali so tudi Štirje kovači.

Vsi tekmovalci so bili izjemni, saj so najboljši za zlato priznanje presegli 95 od 100 možnih točk. Še posebno sta izstopala Florjan Slatinek na klavirski harmoniki in Matic Kunej na diatonični, ki sta postala tudi absolutna zmagovalca tekmovanja in osvojila Šegovčevo plaketo. Tekmovalcem je bilo še posebno v čast, da sta se prireditve udeležila tudi zakonca Franc in Hermina Šegovc s Štirimi kovači ter vsem osebno izročila novoizdano notno zbirko skladb Franca Šegovca z naslovom V melodijah so moje izpovedi. Na zaključni slovesnosti pa so navzoče nagovorili predsednik ZDHS Klemen Rošer, ki je tudi idejni vodja tekmovanja za Šegovčeno plaketo, podžupanja Mestne občine Slovenj Gradec Martina Šisernik ter Hermina Šegovc. Štirje kovači pa so prav vse pobožali z nekaj svojimi vižami, od katerih so mnoge že postale zimzelene.

Absolutna zmagovalca z zakoncema Šegovc ter predsednikom ZDHS Klemnom Rošerjem FOTOgrafije: Arhiv Zdhs

Vadi vsak dan

»Naslova absolutnega zmagovalca tega tekmovanja in Šegovčeve plakete sem zelo vesel, saj sem v priprave vložil veliko truda. Prav tako mi ta nagrada veliko pomeni, ker imam na splošno rad narodno-zabavno glasbo. Harmoniko vadim vsak dan eno uro, po potrebi tudi več,« je za Slovenske novice povedal 17-letni Florjan Slatinek iz Vitanja, za katerega to tekmovanje ni prvo. Lani se je udeležil tudi 15. mednarodnega tekmovanja harmonikarjev za nagrado avsenik in osvojil srebrno priznanje, zlato pa na tekmovanju za Šegovčevo plaketo.

20 zlatih priznanj je podelila komisija.

Harmoniko se je najprej učil pri Primožu Založniku, zdaj je učenec Robija Novaka. In kakšne načrte ima? »Morda bom tudi jaz nekoč ustanovil svoj ansambel, trenutno pa sem član Ansambla bratov Slatinek, v katerem igram harmoniko in bas. Kitaro igra moj oče Rudi, brat Primož igra diatonično harmoniko, stric Tone bas, drugi stric Jakob Slatinek pa klarinet. Nedavno sem uspešno opravil vse izpite za peti razred Glasbene šole MM10, kjer me poučuje Mitja Mastnak,« nam je še razkril mladenič.

Matic Kunej je zaigral in zmagal s frajtonarico.

Osvojenega naslova in Šegovčeve plakete pa se je zelo razveselil tudi 14-letni Matic Kunej z Zdol pri Krškem, še posebno ker je to bila zanj prva zmaga, zato nam je iskreno priznal, da tega, kar je dosegel, še ni povsem dojel. A tudi zanj to tekmovanje ni bilo prvo, temveč že četrto. »Igral sem tudi že za plaketo Lojzeta Slaka, udeležil sem se državnega tekmovanja ZDHS. Mi bo pa tekmovanje za Šegovčevo plaketo najbolj ostalo v spominu za vedno, ker pač prve zmage ne pozabiš nikoli,« nam je povedal mladenič, ki je ravno zaključil devetletko in se vpisal na srednjo šolo za strojnega tehnika. A tudi njegova želja je, da bi nekoč sestavil lasten ansambel. Njegova vzornika sta Lojze Slak pa seveda tudi Franc Šegovc, medtem ko je njegov mentor že šest let znani harmonikar Toni Sotošek iz Krškega, ki mu veliko pomaga in ga tudi spodbuja na njegovi glasbeni poti.