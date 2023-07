Filmski zvezdnik pojedel en mandelj na dan, za zadnji dve vlogi pa tudi verižno kadil

Film Oppenheimer o nastanku atomske bombe je komaj dobro prišel v kina, že je postal izjemen hit. Tako pri gledalcih kot filmskih kritikih, predvsem zaradi Cilliana Murphyja, ki je na svoja pleča prevzel skrajno zahtevno nosilno vlogo J. Roberta Oppenheimerja, očeta atomske bombe.

»Še nikoli v svoji karieri nisem bil priča večji požrtvovalnosti vodilnega igralca za kakšno vlogo,« je o Cillianu dejal soigralec Robert Downey Jr. »Z razlogom in upravičeno je eden največjih,« pa je o njem dejala Florence Pugh, ki je pred kamero prevzela vlogo znanstvenikove ljubice Jean Tatlock. S Cillianom si je želela delati že dlje, izkušnja pa je ni razočarala, nasprotno, vsaka minuta z njim je bila menda nepozabna.

Filmu Oppenheimer napovedujejo vrsto nagrad, namigujejo celo na oskarja. FOTO: Cineplexx

Bil je namreč zelo, zelo suh, živel je praktično le od cigaret in martinijev.

Moral je shujšati

Tršato, že skoraj koščeno telo, na obrazu pa so vso pozornost zahtevale njegove svetle, široko razprte oči. Tako je bil videti Oppenheimer, ki je svetu dal prekletstvo atomske bombe. Prav to »izrazito fizično podobo in silhueto« je želel ujeti tudi Murphy. »Moral sem precej shujšati, ob tem pa tudi sodelovati s kostumografi in krojači, da bi čim bolj realistično poustvaril njegovo shirano podobo. Bil je namreč zelo, zelo suh, živel je le od cigaret in martinijev.« Četudi se zvezdnik ni zatekel k tovrstni dieti, tudi njegovo izgubljanje kilogramov ni bilo zdravo. »Malce postaneš tekmovalen sam s seboj, kar ni zdravo. To odsvetujem,« je poudaril, ne želi pa razkriti, koliko manj mu je na koncu pokazala tehtnica in kaj je sploh obdržal na jedilniku.

»Med snemanjem sem spal le nekaj ur dnevno. Pokonci me je držala in me poganjala le neka nora energija, saj sem prešel tisti prag, ko nisem več mislil na hrano ali kar koli drugega. Bil sem v nekem hiperstanju. Kar je bilo, ko potegnem črto, dobro, saj je bil tak tudi moj filmski lik. Nikoli ni jedel.« Po pričevanju soigralcev tudi Cillian ni zaužil tako rekoč ničesar. »Pojedel je en mandelj na dan«, je dejala njegova filmska žena Emily Blunt.

Tudi prostih dni ni imel O Cillianovi izjemni predanosti liku se je razgovoril Downey Jr., ki se je v filmu prelevil v predsednika Komisije za atomsko energijo Lewisa Straussa. »Imeli smo prost podaljšan vikend in smo za tri dni šli v Santa Fe brskat za starinami. Vprašal sem Cilliana, kaj bo on počel. Odvrnil je, da se mora naučiti 30.000 besed v nizozemščini in naj se imamo lepo. Tako pošastno veliko nalogo je prevzel nase.«

Cigarete niso bile prave

Ameriški fizik je bil verižni kadilec in to ga je tudi ubilo. Leta 1967 je umrl za rakom. Kljub škodljivosti kajenja je moral Cillian ostati zvest svojemu liku in cigarete ali pipo prižigati drugo za drugo. Cigarete seveda niso bile prave, na snemanjih imajo snemalni pripomoček, da igralcem ni treba vleči nikotina, temveč zelišča. Vseeno pa tudi to ne more biti zdravo, vsaj ne v tolikšnih količinah, kot jih je skadil Murphy. Že njegov prejšnji lik Tommyja Shelbyja v seriji Birminghamske tolpe je namreč vseskozi spremljal oblak cigaretnega dima, podobno pa sedaj Oppenheimerja.

Cigareta je bila zaščitni znak Tommyja Shelbyja v Birminghamskih tolpah. FOTO: Robert Viglasky

»Za ta film in prej Birminghamske tolpe sem pokadil toliko cigaret, da jih ni bilo več mogoče šteti. Med snemanjem serije sem iz gole radovednosti nekoga prosil, naj mi šteje cigarete – prišel je do števila 3000!« je dejal Murphy, odločen, da si bo za naslednjo vlogo izbral nekadilca. »Ne morejo biti dobre zame. Čeprav so zeliščne, imajo tudi te na škatlici zdravstvena opozorila.«

Nad zvezdnikom sta bili navdušeni tudi njegovi soigralki Emily Blunt (levo) in Florence Pugh. FOTO: Maja Smiejkowska/Reuters