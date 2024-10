Film Đorđa Balaševića že na velikih platnih

V slovenskih kinematografih si že lahko ogledate športno dramo Mejdan: Med vodo in ognjem, ki jo je zasnoval priljubljeni glasbeni ustvarjalec Đorđe Balašević (1953–2021). Ustvarjanje in produkcijo je po njegovi smrti nadaljeval sin Aleksa Balašević s pomočjo sester Jovane in Jelene Balašević. V Srbiji si je film v samo 10 dneh ogledalo že več kot 35.000 gledalcev, prejel pa je tudi že prve nagrade na festivalih: na italijanskem filmskem in glasbenem festivalu v Ischii (za najboljšo vzhajajočo filmsko zvezdo in debitantskega filmskega ustvarjalca), še eno pa na srbskem festivalu v Nišu Filmski susreti za najboljšega igralca po izboru občinstva.

V filmu spremljamo Petra, nekdanjega vaterpolskega zvezdnika, čigar nepremišljena reakcija je pred sedmimi leti povzročila prepir, v katerem sta bila ubita njegov soigralec in sin njunega trenerja. Zdaj, po športni upokojitvi, dela kot varnostnik v nočnem klubu in občasno izvaja boksarske dvoboje. Ko pa izve, da je njegov nekdanji vaterpolski klub zaradi finančne krize tik pred zaprtjem, se Petar odloči tvegati s profesionalnimi boji, da bi se trenerju oddolžil za napako iz mladosti in se končno soočil s tem, kar ga je preganjalo leta.

V glavni vlogi igra Viktor Savić.

Film je že prejel več festivalskih nagrad.

Čustveno športno dramo dopolnjuje dejstvo, da je avtor in producent Aleksa Balašević lastnik organizacije Megdan Fight, zato so prizori borb toliko bolj realistični.

Ob Aleksi sta pri scenariju sodelovala njegova sestra Jelena Balašević in Gvozden Đurić, srbski režiser in scenarist, ki se je izobraževal na Akademiji umetnosti v Novem Sadu. Podpisuje se pod uspešno in odmevno srbsko serijo Grupa in Mama i tata se igraju rata. Opazno vlogo v filmu ima Jovana Balašević, ki je zaokrožila podporo družine temu dolgo načrtovanemu projektu.

Petra igra markantni Viktor Savić (Montevideo, Šišanje, Vera), njegovega netipičnega trenerja popularni Enis Bešlagić (Naša mala klinika, Montevideo, Kriza, Žigosani u reketu), trener s prav tako mračno preteklostjo pa je izkušeni Vojin Ćetković (Vratiće se rode, Ranjeni orao, Mama i tata se igraju rata, Tajne vinove loze). V vidni stranski vlogi nastopa tudi slovenska igralka Iva Krajnc.