Dve legendi ena na ena

Potem ko je v seriji intimnih koncertov 1na1 glasove, note, opuse in zgodbe uspešno zmešalo že šest parov, bo letošnja sezona postregla s tremi novimi pari. V nadaljevanju na oder prihajajo Samuel Lucas in Omar Naber ter Boštjan Gombač iz Katalene in Sašo Vollmaier iz skupine Laibach, že v prvem glasbenem dvoboju, ki bo 18. marca, pa se bosta srečala velikana slovenske zabavne glasbe ter odlična pisca glasbenih besedil in zgodb. Zoran Predin in Drago Mislej - Mef, njegov opus se bere kot zbirka največjih primorskih hitov zadnjega pol stoletja, sta se spoprijateljila v začetku 80. let, ko je prvi vodil skupino Lačni Franz, drugi pa je Obalo razgibaval s skupino Deseti brat. Od takrat sta prijatelja in samo vprašanje časa je bilo, kdaj se bosta našla v zgodbi, kot je nanizanka 1na1, v kateri lahko poslušalci ob intimnejših izvedbah skladb slišijo tudi veliko zabavnih anekdot in zakulisnih zgodb. Zoran in Mef priznavata, da sta vabilo SiTi Teatra BTC sprejela, ker sta začutila, da bo to odlična priložnost, da se bosta imela fino. Četudi le na odru in pred publiko. Medtem ko vsi glasbeniki v tej seriji zanikajo, da gre za glasbeno dvobojevanje, pa je Mef zelo odkrit: »To je vsekakor resno tekmovanje. Jaz poskušam Zorana premagati v lepoti, on pa mene v igranju kitare – in oboje bo zelo težko.«