Dogajalo se bo kar na štirih odrih

Kaj je lepšega kot daleč stran od mestnega vrveža združiti lepoto narave ter glasbo in gledališče, vse skupaj pa začiniti še s kulinaričnimi doživetji! Vse to obljubljajo organizatorji glasbenega spektakla Castle, Kolpa music festival, ki bo konec meseca, točneje od 25. do 28. julija, potekal na idilični lokaciji tik ob reki Kolpi v vasi Fara v občini Kostel. Festival vsako leto privabi množico ljubiteljev dobre glasbe in nepozabnih poletnih doživetij ter počitniških radosti. Letos je že šesti po vrsti in v teh letih si je pridobil številne zveste privržence.

Castle, Kolpa music festival, ni zgolj festival, temveč prava počitniška izbira za vse, ki želijo združiti poletne radosti z odlično glasbo. Letos bo gostil več kot 50 domačih in mednarodnih izvajalcev na štirih odrih, tako da bo vsak lahko našel kaj zase. Od rock riffov na glavnem odru do elektronskih ritmov ob Kolpi – ponudba je široka in raznolika tako za ljubitelje rocka, popa, elektronike kot folk glasbe. Med drugim bodo na glavnem odru nastopili Magnifico, Big Foot Mama, Prljavo kazalište, Vlado Kreslin in mali bogovi, MRFY, S.A.R.S., Šank Rock, Koala Voice, Hamo & Tribute 2 Love, Tabu, Let 3, Pero Lovšin, Masayah, Fed Horses, Kokosy, KLON, Romachild, Ice on Fire, HoT ThunDer, Gušti, Baby Lasagna, bo pa pestro že dan prej, torej v sredo, 24. julija, ko bodo nastopili Elvis Jackson, Happy Ol' McWeasel, Jure Lesar in Superhuman Goats.

Festival ponuja tudi vodne radosti.

Seveda bo dogajanje ob Kolpi priložnost za druženje in sklepanje novih prijateljstev, organizatorji pa omogočajo tudi kampiranje v času festivala. Prostoren kamp je namreč del festivalskega prizorišča, kar obiskovalcem omogoča, da so vedno v središču dogajanja. Izkušnje kažejo, da se v njem zberejo ljudje različnih ozadij, a z istim ciljem – uživati v glasbi in poletnih radostih. »Večeri v dobri družbi, s kitaro in spontanim petjem ustvarjajo posebno vzdušje, ki ga lahko doživite le na festivalu. Poleg tega, da je kampiranje cenovno ugodna možnost, ponuja tudi priložnost za stik z naravo in izkušnjo pravega festivalskega duha,« poudarjajo organizatorji.