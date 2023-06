Ariela je premagala Hitre in drzne (FOTO)

O igrani različici kultne Disneyjeve pravljice o mali morski deklici Arieli, ki je po letih težkega pričakovanja minuli konec tedna naposled prišla v kinematografe, ljudje ne morejo prenehati govoriti. Čeprav še ni minil en teden, odkar je čarobni film zaživel na velikem platnu, so gledalci s svojimi mnenji skoraj zrušili spletne portale za ocenjevanje filmov.

Kaže, da bo to še en uspeh studia Disney. FOTO: Walt Disney

A medtem ko portali – kot je, denimo, IMDb – publiki pri izražanju mnenja običajno pustijo proste roke, sredi tokratnega bombardiranja niso mogli ostati tiho in so ljudi v javnih izjavah spodbudili, naj se nekoliko vzdržijo ocenjevanja. »Zaznavamo neobičajno število ocen, zaradi česar smo postali previdni. O filmu si ustvarite svoje mnenje,« je zapisal francoski portal za filmske ocene. Podobno je IMDb, ki velja za eno najbolj priljubljenih in klikanih spletišč, na katerih ljudje ocenjujejo filme na lestvici od ena do deset, zaznal netipično »dejavnost glasovanja«. Zaradi tega so, da bi ohranili verodostojnost, v primeru Male morske deklice spremenili način točkovanja ocen uporabnikov.

Najbolj dobičkonosen film vseh časov, ki je premiero prav tako doživel ob ameriškem dnevu spomina, je lanski Top Gun: Maverick.

Komercialni hit

Zgodba o Arieli, ki se zaljubi v človeškega princa in se je za ljubezen pripravljena odpovedati svojemu že nezemeljsko čudovitemu glasu, je v obliki animiranega celovečerca prvič oživela leta 1989 in postala izjemen hit. Podobno je očarala kritiško srenjo, saj se je v oskarjevski dirki potegovala za kar tri zlate kipce in osvojila dva. Vsaj finančnega uspeha pa se pri Disneyju zdaj veselijo tudi z igrano različico, v kateri je v kostum morske deklice skočila Halle Bailey, vlogo strašne čarovnice morskih globin Ursule pa je prevzela oskarjevska nominiranka Melissa McCarthy. V popremiernem koncu tedna je film v blagajne ameriških kinematografov namreč prinesel kar 110 milijonov evrov, s čimer se je glasbena pravljica iz morskega kraljestva zavihtela na peto mesto najbolj gledanih filmov v ZDA v prazničnih dneh ob dnevu spomina.

Top Gun: Maverick sedi na prestolu najbolj dobičkonosnega filma v ZDA v popremiernem koncu tedna. FOTO: Henry Nicholls Reuters

Najbolj dobičkonosen film vseh časov, ki je premiero prav tako doživel ob ameriškem dnevu spomina, je lanski Top Gun: Maverick, ki je v prvem koncu tedna v ZDA zaslužil 150 milijonov. Sledijo mu Pirati s Karibov: Na koncu sveta, ki so zaslužili šest milijonov manj. Na tretjem mestu je Indiana Jones in kraljestvo kristalne lobanje z milijončkom dobička manj, na četrtem mestu in tik pred Malo morsko deklico pa je stripovski hit Možje X: Zadnji spopad, ki je v enem koncu tedna s prodajo vstopnic zaslužil 115 milijonov.

V ZDA je Mala morska deklica premagala celo akcijsko uspešnico Fast X. FOTO: Universal Pictures

V ZDA je Mala morska deklica torej pometla s konkurenco. Ugnala je celo visokooktansko akcijo Fast X (oziroma desetega iz franšize Hitri in drzni), ki je v istih dneh doživela premiero. Malce drugače pa je bila sprejeta na tujih trgih, kjer je Ariela do zdaj zaslužila »le« 63 milijonov. Vseeno je že po slabem tednu na dobri poti, da preseže mejo 234 milijonov, kolikor jih mora zaslužiti, da pridejo njeni ustvarjalci na pozitivno ničlo.