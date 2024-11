Alojz dobil spominsko ploščo (FOTO)

V teh dneh mineva 10 let od smrti enega najbolj znanih prleških ljudskih godcev, harmonikarja in glasbenega ustvarjalca Alojza Grnjaka. Pred nekaj dnevi so zato v njegovi rojstni vasi Slamnjak, nedaleč od Ljutomera, slovesno odkrili spominsko ploščo, posvečeno legendi slovenske narodnozabavne glasbe in avtorju številnih prleških skladb.

Spominska plošča v Slamnjaku FOTO: OBČINA LJUTOMER

Na odkritju plošče ob Alojzovi domačiji, ki so jo pripravili vaščani, člani sveta Krajevne skupnosti Železne Dveri in Občina Ljutomer, so se zbrali številni ljubitelji ljudske glasbe in kulturne dediščine, domačini ter drugi obiskovalci, ki so se s spoštovanjem in ponosom spomnili njegove zapuščine, ki je pomembno vplivala na lokalno skupnost. Spregovorili so številni gostje, ki so z obiskovalci delili lepe misli in spomine, ki jih vežejo na glasbenika, vse je nagovorila tudi županja Občine Ljutomer Olga Karba. Po odkritju plošče je sledila še pogostitev za vse prisotne na domači Turistični kmetiji Frank Ozmec.

Poklonili so se legendarnemu prleškemu ljudskemu godcu. FOTO: OBČINA LJUTOMER

V želji, da bi Grnjakovo delo ostalo znano tudi zanamcem, so ga v društvu Kūnštni Prleki, ki želi s svojo dejavnostjo obuditi prleške navade, imenovali za častnega člana. O njem je spregovorila tudi Slavica Sunčič, predsednica DU Ljutomer: »Bil je tipičen primer prleškega človeka, vedrega, delovnega in duhovitega, ustvarjalnega, kajti če ne bi imel izvirnih idej, ne bi dosegel vseh teh velikih uspehov. Prav občudovanja je vredno, da se je v tistih težkih časih odločil za igranje harmonike oziroma po domače frajtonarice. Ni zgrešil, odločitev je bila pravilna. To mu je prinašalo zadovoljstvo vse življenje,« je povedala.